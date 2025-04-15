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Единоборства Спорт

Самарские каратисты завоевали медали на всероссийских соревнованиях

КАЗАНЬ. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Казани завершились всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Ак Барс". Спортсмены Самарской области стали победителями и призерами турнира, передает пресс-служба регионального минспорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области

В категории 10-11 лет бронзу завоевал Матвей Додаев (38 кг), в категории 12-13 лет золото получила Екатерина Жангирова (52 кг+), в категории 14-15 лет золотой медали удостоилась Дарья Никишина (54 кг).

Спортсменов подготовили Роман Самин, Станислав Синявский, Сергей Курочкин.

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