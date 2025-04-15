Самарские каратисты завоевали медали на всероссийских соревнованиях

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В Казани завершились всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Ак Барс". Спортсмены Самарской области стали победителями и призерами турнира, передает пресс-служба регионального минспорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области