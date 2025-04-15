Самарские каратисты завоевали медали на всероссийских соревнованиях

В Казани завершились всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Ак Барс". Спортсмены Самарской области стали победителями и призерами турнира, передает пресс-служба регионального минспорта.
В категории 10-11 лет бронзу завоевал Матвей Додаев (38 кг), в категории 12-13 лет золото получила Екатерина Жангирова (52 кг+), в категории 14-15 лет золотой медали удостоилась Дарья Никишина (54 кг).
Спортсменов подготовили Роман Самин, Станислав Синявский, Сергей Курочкин.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?