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Единоборства Спорт

Тольяттинская спортсменка Анна Чернышева выиграла бронзу чемпионата Европы по каратэ

ТОЛЬЯТТИ. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нового спортивного успеха добилась спортсменка тольяттинской школы каратэ "Рекорд", член сборной Самарской области и России по каратэ Анна Чернышева — она стала бронзовым призером чемпионата Европы.

Фото: Фото предоставлено Самарской областной федерацией каратэ

Юбилейный 60-й чемпионат Европы по каратэ WKF прошел в Ереване. В нем участвовали более 500 мастеров каратэ — представители 49 стран. В личном первенстве было разыграно 12 комплектов наград. Сборная России в Ереване выступала не в статусе нейтральных индивидуальных атлетов, а под эгидой Европейской федерации каратэ.

Анна Чернышева выступила в категории до 55 кг. Она провела пять поединков. Уступила лишь в одном — спортсменке из Люксембурга Дженнифер Варлинг — 4:6. Но уверенно поборола лидера мирового рейтинга Анжелику Терлюга из Украины — 7:0 и в бою за бронзовые медали с таким же результатом взяла верх над Лизи Звиадаури из Грузии.

Всего сборная России на этом чемпионате завоевала четыре медали: два золота, серебро и бронза. Впервые в истории российского каратэ наша сборная заняла первое место в неофициальном командном зачете.

Как отметил тренер Анны Чернышевой, президент Самарской областной федерации каратэ Александр Юдин, сезон для Анны складывался непросто, помехой в подготовке стали непредвиденные паузы из-за травм. В частности, Чернышевой пришлось пропустить турнир серии А на Кипре, а затем снова набирать форму. На пользу пошло недавнее участие в этапе мировой Премьер-лиги в Каире.

"Безусловно, в Ереване настраивались на золото, но и бронза — очень нужный результат. Это хороший показатель готовности и важный шаг к главной цели: результату на чемпионате мира в Каире, — отмечает Александр Юдин. — Система отбора на чемпионат мира многоуровневая. После обновления рейтинга WKF станет ясно, кто попадет на чемпионат по рейтингу. Есть вероятность, что результат на чемпионате Европы уже даст Ане лицензию на поездку в Каир. После этого вместе с тренерами сборной скорректируем план: либо готовимся к квалификационному турниру, который пройдет через пять месяцев в Париже, либо сразу к чемпионату. От этих задач и будет зависеть выбор международных соревнований. Главное сейчас — это здоровье и стабильная работа без ненужных пауз".

Правительство Самарской области уделяет значительное внимание развитию спорта и в частности каратэ. Этим видом спорта в нашем регионе занимается около 6000 человек. С целью поддержки и развития детско-юношеского и массового спорта в регионе действует программа "Мастер спорта", разработанная по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева.

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