4 ноября в Самаре пройдет "Ночь чемпионов IBA "Бокс на Волге"

В понедельник, 4 ноября, в самарском спортивно-концертном комплексе "Дворец спорта им. Владимира Высоцкого" впервые пройдет боксерский турнир "OLIMPBET. Ночь чемпионов IBA", который состоится в рамках серии "Бокс на Волге".

Россиянин Харитон Агрба проведет бой за пояс чемпиона мира IBA среди профессионалов в весе до 67 кг против аргентинца Хосе Росы. 10-раундовый поединок станет главным боем вечера.

Также уроженец Самарской области Вахид Аббасов проведет восьмираундовый поединок за пояс чемпиона Европы IBA среди профессионалов в весе до 67 кг, ему будет противостоять Майкл Кинг, боксер конголезского происхождения, выступающий за Люксембург.

Россиянин Джамбулат Бижамов проведет восьмираундовый рейтинговый бой в весе до 75 кг против венесуэльца Кейбера Гонсалеса Запаты.

В программу вечера также войдут шестираундовые рейтинговые поединки, в которых встретятся россиянин Вадим Мусаев и Хавасбек Асадуллаев из Узбекистана в весе до 67 кг, а также россиянин Антон Зайцев и Нусратбек Тохиров из Узбекистана в категории до 92 кг. Еще один бой андеркарда будет объявлен позднее.

Начало поединков в 19:30, главные бои вечера стартуют в 22:00. Вход на трибуны Дворца спорта для зрителей будет бесплатным. Предварительное бронирование входных билетов по телефону (846) 933-41-55.

Накануне Ночи чемпионов IBA состоится процедура взвешивания и фотографирования участников турнира. Мероприятие пройдет в торговом центре "Гуд'ОК" 3 ноября в 18:00.

Серия "Бокс на Волге" включает мастер-классы для юных воспитанников секций бокса из Самары и Самарской области.

Проведение боксерских поединков и мастер-классов для детей с участием профессионалов активно способствуют вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом, что является одной из приоритетных задач федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". В Самарской области в целях повышения доступности занятий физкультурой и спортом для населения по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева введена в действие региональная программа "Мастер спорта".

Самарская область регулярно принимает боксерские соревнования всероссийского и международного уровня. В рамках "Бокса на Волге" проходили матчевые встречи сборных России и Белоруссии, Сербии, Кубы, всероссийского общества "Динамо". Опыт региона в проведении спортивных мероприятий был отмечен на федеральном уровне. По распоряжению президента РФ Владимира Путина в 2025 г. Самарская область примет XIII международный спортивный форум "Россия - спортивная держава".

Турнир "OLIMPBET. Ночь Чемпионов IBA" в Самаре будет организован Международной ассоциацией бокса, промоутерской компанией Iron& Gloves Promotions при поддержке Федерации бокса России, Федерации бокса Самарской области и правительства Самарской области. Генеральные партнеры - букмекерская компания OLIMPBET и ПАО "Газпром". В прямом эфире турнир 4 ноября будет показан на телеканале "Матч ТВ".