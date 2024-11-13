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Единоборства Спорт

Юные самбисты Самарской области снова показали высший класс

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершились вторые ежегодные областные соревнования по самбо среди юношей и девушек 11-12 лет. В этом году турнир, организованный активистами партпроекта "Единой России" "Za Самбо", посвятили памяти сотрудников МВД, погибших при выполнении служебного долга.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Самозащита без оружия, зародившись еще в Советском Союзе, сегодня переживает второе рождение, а Самарская область сегодня входит в число регионов - лидеров по развитию этого вида спорта. Участники второго турнира - 156 юношей и девушек из городов и районов Самарской области. Для многих из них, как и для начинающего самарского самбиста Марата, это первые большие соревнования.

"Волновался, конечно, но в момент схватки все прошло. Просто собрался и выиграл", - рассказал спортсмен.

Турнир стал первым в рамках реализации социального проекта "Серия спортивно-патриотических мероприятий "Za самбо" грантового конкурса министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

"Этот проект - продолжение глобальной работы по развитию отечественного вида спорта самбо в регионе. Стоит также отметить, что в рамках реализации партийного проекта "Za самбо" только в этом году в школах губернии открылись 34 новых секции самбо, закуплены борцовские ковры и оборудование", - рассказал организатор турнира Александр Живайкин, депутат фракции "Единая Россия" Самарской губернской думы, президент Самарской областной федерации спортивной борьбы.

В 2025 г. серия спортивно-патриотических мероприятий "Za самбо" продолжится турниром на призы самбистов - участников специальной военной операции и соревнованиями в честь ветеранов Великой Отечественной войны. В областных школах пройдут встречи с известными спортсменами. Школьники также смогут побывать на передвижной выставке, экспозиция которой расскажет о самбистах - героях Великой Отечественной войны и СВО.

Турнир проходит при поддержке ГУ МВД России по Самарской области и Самарского отделения физкультурно-спортивного общества "Динамо". Цель проекта - популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди детей и молодежи.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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