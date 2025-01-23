Тольяттинская спортсменка завоевала серебро на чемпионате мира по сетокан

В Хайдарабаде в Индии проходили чемпионат и первенство мира, международный турнир среди детей, технический семинар и экзамены на даны по сетокан (один из основных стилей японского карате, разработанный популяризатором и преподавателем карате Гитином Фунакоси, - прим. ред.). Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Виктория Макарова, воспитанница тольяттинской СШОР № 8 "Союз", стала серебряным призером чемпионата мира в категории женщины — кумитэ.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?