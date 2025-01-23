Тольяттинская спортсменка завоевала серебро на чемпионате мира по сетокан

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В Хайдарабаде в Индии проходили чемпионат и первенство мира, международный турнир среди детей, технический семинар и экзамены на даны по сетокан (один из основных стилей японского карате, разработанный популяризатором и преподавателем карате Гитином Фунакоси, - прим. ред.). Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области