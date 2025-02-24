Самарские спортсмены завоевали медали на первенстве России по самбо

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В Пензе состоялось первенство России по самбо среди юношей и девушек до 20 лет. Представители команды Самарской области завоевали три медали, передает пресс-служба регионального минспорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области