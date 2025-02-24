Самарские спортсмены завоевали медали на первенстве России по самбо

В Пензе состоялось первенство России по самбо среди юношей и девушек до 20 лет. Представители команды Самарской области завоевали три медали, передает пресс-служба регионального минспорта.
Золото завоевала Алиса Сулейманова (47 кг), бронзу получили Екатерина Фадеева (72 кг) и Полина Ерькина (72 кг). Тренируют спортсменок Анна Сараева и Рустам Сулейманов.
По результатам первенства Алиса Сулейманова завоевала право выступить на первенстве мира в составе сборной России. Соревнования состоятся в октябре 2025 года в Индонезии.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?