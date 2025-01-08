Тольяттинец стал победителем памятного турнира по самбо

В Кстово Нижегородской области прошел турнир по самбо памяти первых чемпионов мира города К. Есина и Н. Баранова.
В возрастной категории среди юношей 2009–2010 годов рождения приняли участие более 200 спортсменов.
Победителем стал тольяттинец, спортсмен СШОР 13 "Волгарь" Тимофей Нехорошев в весовой категории 79 кг. Спортсмена подготовили тренер Сергей Болотский.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?