16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские самбистки завоевали серебро на первенстве России Тольяттинская спортсменка завоевала серебро на чемпионате мира по сетокан В Самарской области стартовал Кубок России по боксу Тольяттинец стал победителем памятного турнира по самбо Тольяттинская каратистка Анна Чернышева стала победителем всероссийских соревнований

Единоборства Спорт

Самарские самбистки завоевали серебро на первенстве России

НОВОСИБИРСК. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Новосибирске завершилось первенство России по самбо среди спортсменов 16-18 лет. Две представительницы сборной Самарской области стали призерами соревнований, сообщает пресс-служба министерства спорта 63-го региона.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Алиса Сулейманова, воспитанница тренеров Анны Сараевой и Рустама Сулейманова, стала серебряным призером в весовой категории 47 кг.

Екатерина Фадеева, тренирующаяся у Анны Сараевой и Александры Ехлаевой, завоевала серебро в категории 72 кг.

Обе самарские спортсменки отобрались на первенство Европы по самбо.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 07:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

Алексей Дмитренко 06 мая 2014 16:37 Джефф Монсон в Самаре провел два семинара по грэпплингу и смешанным единоборствам

почему ни слова про Обаму и майдан?

Женя К 24 апреля 2014 08:30 Самарские спортсмены стали призерами чемпионата округа по смешанным единоборствам

Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!

Elena Ulivanova 15 июля 2013 12:59 Самарские дзюдоистки Ирина Заблудина и Наталья Кондратьева рассказали, почему приехали из Лондона без медалей

НАШИ

Дмитрий Гр 05 марта 2013 04:57 Тагир Хайбулаев: "Надеюсь потренироваться в создаваемом Дворце единоборств"

да откуда деньги-то в Самаре на это?

Фото на сайте

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2