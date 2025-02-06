Самарские самбистки завоевали серебро на первенстве России

В Новосибирске завершилось первенство России по самбо среди спортсменов 16-18 лет. Две представительницы сборной Самарской области стали призерами соревнований, сообщает пресс-служба министерства спорта 63-го региона.
Алиса Сулейманова, воспитанница тренеров Анны Сараевой и Рустама Сулейманова, стала серебряным призером в весовой категории 47 кг.
Екатерина Фадеева, тренирующаяся у Анны Сараевой и Александры Ехлаевой, завоевала серебро в категории 72 кг.
Обе самарские спортсменки отобрались на первенство Европы по самбо.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?