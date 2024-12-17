Тольяттинская каратистка Анна Чернышева стала победителем всероссийских соревнований

Мастер спорта международного класса, чемпионка Европы, призер чемпионата мира, воспитанница тольяттинской школы каратэ Анна Чернышева стала победителем всероссийских соревнований памяти Григория Бояринова, которые проходили в Смоленске 14 и 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Участниками соревнований стали 700 человек из разных регионов России и из Беларуси, в том числе сборная Самарской области.
Помимо Анны Чернышевой, ряд юных каратистов из нашего региона стали медалистами в разных возрастных и весовых категориях.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?