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Единоборства Спорт

Тольяттинская каратистка Анна Чернышева стала победителем всероссийских соревнований

СМОЛЕНСК. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мастер спорта международного класса, чемпионка Европы, призер чемпионата мира, воспитанница тольяттинской школы каратэ Анна Чернышева стала победителем всероссийских соревнований памяти Григория Бояринова, которые проходили в Смоленске 14 и 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Участниками соревнований стали 700 человек из разных регионов России и из Беларуси, в том числе сборная Самарской области.

Помимо Анны Чернышевой, ряд юных каратистов из нашего региона стали медалистами в разных возрастных и весовых категориях.

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