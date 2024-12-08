Тхэквондист Рафаиль Аюкаев выиграл международный турнир в Китае

Сызранский тхэквондист, мастер спорта международного класса Рафаиль Аюкаев выиграл международный турнир в Китае.
7-8 декабря в китайском городе Уси проходят международные соревнования World taekwondo grand slam challenge, победа в котором дает возможность участвовать в отборочном турнире на Олимпийские игры 2028 года.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?