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Единоборства Спорт

Самарские спортсмены привезли 31 медаль с первенства ПФО по рукопашному бою

КАЗАНЬ. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Казани завершилось первенство Приволжского федерального округа по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, юниоров и юниорок до 21 года и чемпионат ПФО. В соревнованиях принимало участие более 900 спортсменов из 14 регионов, передает пресс-служба минспорта Самарской области.

Фото: Министерство спорта Самарской области

По итогам выступления сборная Самарской области завоевала 13 золотых медалей, 8 серебряных и 10 бронзовых.

В командном зачете сборная Самарской области завоевала золото в категории юниоров и юниорок 18-21 года, серебро — в категории 14-15 лет и среди взрослых, бронзу — в категориях 12-13 и 16-17 лет.

Победители и призеры получили право выступать на первенстве и чемпионате России по рукопашному бою в 2025 году.

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