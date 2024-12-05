Самарские спортсмены привезли 31 медаль с первенства ПФО по рукопашному бою

В Казани завершилось первенство Приволжского федерального округа по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, юниоров и юниорок до 21 года и чемпионат ПФО. В соревнованиях принимало участие более 900 спортсменов из 14 регионов, передает пресс-служба минспорта Самарской области.

По итогам выступления сборная Самарской области завоевала 13 золотых медалей, 8 серебряных и 10 бронзовых.

В командном зачете сборная Самарской области завоевала золото в категории юниоров и юниорок 18-21 года, серебро — в категории 14-15 лет и среди взрослых, бронзу — в категориях 12-13 и 16-17 лет.

Победители и призеры получили право выступать на первенстве и чемпионате России по рукопашному бою в 2025 году.