Спортсменка из Самарской области стала чемпионкой мира по ММА

В воскресенье, 24 ноября, в Ханты-Мансийске спортсменка из Самарской области Ангелина Стрекалина стала чемпионкой мира по ММА 2024 среди женщин в весовой категории до 65,8 кг.
По итогам трех раундов со счетом 29:28 Стрекалина стала победительницей, выиграв "очко" у Дарьи Пироговой.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?