Спортсменка из Самарской области стала чемпионкой мира по ММА

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В воскресенье, 24 ноября, в Ханты-Мансийске спортсменка из Самарской области Ангелина Стрекалина стала чемпионкой мира по ММА 2024 среди женщин в весовой категории до 65,8 кг.

Фото: Федерация ММА Самарской области