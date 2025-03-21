Спортсменки из Самарской области стали призерами первенства России по самбо

В Оренбурге прошло первенство России по самбо среди юношей и девушек в возрастной категории 14-16 лет.
Представительница Самары Полина Культенкова завоевала серебряную медаль в весе до 59 кг.
Анастасия Мартьянова из Сызрани в весовой категории до 50 кг стала бронзовым призером, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?