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Спортсменки из Самарской области стали призерами первенства России по самбо

ОРЕНБУРГ. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Оренбурге прошло первенство России по самбо среди юношей и девушек в возрастной категории 14-16 лет.

Представительница Самары Полина Культенкова завоевала серебряную медаль в весе до 59 кг.

Анастасия Мартьянова из Сызрани в весовой категории до 50 кг стала бронзовым призером, сообщает пресс-служба регионального минспорта. 

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