Спортсменки из Самарской области стали призерами первенства России по самбо

В Оренбурге прошло первенство России по самбо среди юношей и девушек в возрастной категории 14-16 лет.

Представительница Самары Полина Культенкова завоевала серебряную медаль в весе до 59 кг.

Анастасия Мартьянова из Сызрани в весовой категории до 50 кг стала бронзовым призером, сообщает пресс-служба регионального минспорта.