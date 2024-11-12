Сборная Самарской области стала лучшей на чемпионате России по тхэквондо

В Нальчике завершился чемпионат России по тхэквондо ВТФ. Сборная Самарской области впервые заняла первое общекомандное место, передает пресс-служба министерства спорта региона.
Золото завоевали: Дмитрий Балахнеев — до 54 кг, Рафаиль Аюкаев — свыше 87 кг, Ирина Рогозина — до 49 кг, Анастасия Баннова — до 62 кг.
Серебро получили Анна Зяблицева — до 57 кг и Кира Скворцова — до 62 кг, бронзы удостоились Алиса Ангелова — до 46 кг, Виктория Еремина — до 49 кг, Рафаэль Камалов — до 87 кг.
Наставники спортсменов: Анар Аскеров, Турал Аскеров, Руслан Кайсаров, Александр Сухоруков, Бахтияр Кулиев.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?