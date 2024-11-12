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Сборная Самарской области стала лучшей на чемпионате России по тхэквондо

НАЛЬЧИК. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Нальчике завершился чемпионат России по тхэквондо ВТФ. Сборная Самарской области впервые заняла первое общекомандное место, передает пресс-служба министерства спорта региона.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Золото завоевали: Дмитрий Балахнеев — до 54 кг, Рафаиль Аюкаев — свыше 87 кг, Ирина Рогозина — до 49 кг, Анастасия Баннова — до 62 кг.

Серебро получили Анна Зяблицева — до 57 кг и Кира Скворцова — до 62 кг, бронзы удостоились Алиса Ангелова — до 46 кг, Виктория Еремина — до 49 кг, Рафаэль Камалов — до 87 кг.

Наставники спортсменов: Анар Аскеров, Турал Аскеров, Руслан Кайсаров, Александр Сухоруков, Бахтияр Кулиев.

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