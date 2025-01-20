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Экономика и бизнес

Кипрский акционер поставил самарскую горнолыжку "СОК" под угрозу закрытия

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стали известны подробности корпоративного спора владельцев АО "Самарский горнолыжный курорт" (СГЛК). Оказалось, что офшорный акционер поставил под угрозу закрытия горнолыжный комплекс "СОК Красная Глинка" в столице региона.

Фото: ©РИА Новости / Павел Львов

Согласно материалам дела, компания владеет и управляет объектом совместно с ООО "Горнолыжный комплекс" и ООО "Спортивно-оздоровительный комплекс Красная Глинка". При этом "СГЛК" является учредителем этих организаций. ООО "Горнолыжный комплекс" компания делит с Владимиром Киценко и Павлом Савиновым, а "СОК Красная Глинка" владеет полностью.

Акционерами "СГЛК" являются кипрская компания Baresot management limited и Андрей Никитин. Им принадлежат 99,7% и 0,3% акций соответственно.

Инициатором судебного разбирательства стал Андрей Никитин. Он потребовал исключить кипрскую компанию. Из числа акционеров "СГЛК" за грубое нарушение своих обязанностей. Представители Baresot management limited не принимали участие в собраниях акционеров в 2024 году. В результате вопросы об утверждении бухгалтерских отчетов, распределения прибыли и убытков, досрочном увольнении Андрея Никитина с поста генерального директора и инвестировании комплекса остались без рассмотрения.

Также в материалах дела указано, что Baresot management limited отказалась предоставлять информацию о бенефициарных владельцах, которую Андрей Никитин запрашивал в целях соблюдения федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Кроме того, во время судебного процесса выяснилось, что Baresot management limited уведомил Андрея Никитина о своем нежелании каким-либо образом быть связанным с бизнесом "СГЛК", в том числе инвестировать в него, в связи со специальной военной операцией России на Украине и введением Евросоюзом санкций против РФ. Это письмо компания попросила расценивать как официальное заявление, подтверждающее намерение выйти из состава акционеров.

По мнению истца, сложившаяся ситуация приведет к отсутствию должного и своевременного финансирования горнолыжного комплекса, что ставит его под угрозу закрытия. Уже требуется замена специализированного оборудования на канатных дорогах, а также приобретение дополнительного оборудования и транспортных средств для оснежения трасс. Из-за отказа Baresot management limited участвовать в деятельности курорта "СГЛК" не сможет взять кредит. А наличие кипрской компании в числе акционеров делает невозможным получение грантов от государства.

С учетом этих фактов, социальной значимости горнолыжного комплекса, а также наличия конфликта интересов, вызванного нахождением Baresot management limited в недружественном для России государстве, суд принял решение об удовлетворении иска. Baresot management limited исключат из состава акционеров путем списания акций в количестве 159550000 штук. Их необходимо зачислить на лицевой счет АО. При этом кипрской компании выплатят стоимость акций по рыночной цене.

В решении суда указано, что процессуальные действия направлены на избежание остановки деятельности горнолыжного комплекса и банкротства компаний, которые им владеют и управляют. Обжаловать его Baresot management limited вряд ли будет. Ведь компания поддержала иск в полном объеме.

Горнолыжный курорт связывали с группой компаний "СОК", владелец которой - Юрий Качмазов - находится в международном розыске. Однако официально ни ГК, ни бизнесмен отношения к объекту не имеют. При этом, по данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, в числе учредителей ООО "Горнолыжный курорт" раньше были "Волгопромгаз" и "СВГК" Владимира Аветисяна. 

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