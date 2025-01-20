Кипрский акционер поставил самарскую горнолыжку "СОК" под угрозу закрытия

Стали известны подробности корпоративного спора владельцев АО "Самарский горнолыжный курорт" (СГЛК). Оказалось, что офшорный акционер поставил под угрозу закрытия горнолыжный комплекс "СОК Красная Глинка" в столице региона.

Согласно материалам дела, компания владеет и управляет объектом совместно с ООО "Горнолыжный комплекс" и ООО "Спортивно-оздоровительный комплекс Красная Глинка". При этом "СГЛК" является учредителем этих организаций. ООО "Горнолыжный комплекс" компания делит с Владимиром Киценко и Павлом Савиновым, а "СОК Красная Глинка" владеет полностью.

Акционерами "СГЛК" являются кипрская компания Baresot management limited и Андрей Никитин. Им принадлежат 99,7% и 0,3% акций соответственно.

Инициатором судебного разбирательства стал Андрей Никитин. Он потребовал исключить кипрскую компанию. Из числа акционеров "СГЛК" за грубое нарушение своих обязанностей. Представители Baresot management limited не принимали участие в собраниях акционеров в 2024 году. В результате вопросы об утверждении бухгалтерских отчетов, распределения прибыли и убытков, досрочном увольнении Андрея Никитина с поста генерального директора и инвестировании комплекса остались без рассмотрения.

Также в материалах дела указано, что Baresot management limited отказалась предоставлять информацию о бенефициарных владельцах, которую Андрей Никитин запрашивал в целях соблюдения федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Кроме того, во время судебного процесса выяснилось, что Baresot management limited уведомил Андрея Никитина о своем нежелании каким-либо образом быть связанным с бизнесом "СГЛК", в том числе инвестировать в него, в связи со специальной военной операцией России на Украине и введением Евросоюзом санкций против РФ. Это письмо компания попросила расценивать как официальное заявление, подтверждающее намерение выйти из состава акционеров.

По мнению истца, сложившаяся ситуация приведет к отсутствию должного и своевременного финансирования горнолыжного комплекса, что ставит его под угрозу закрытия. Уже требуется замена специализированного оборудования на канатных дорогах, а также приобретение дополнительного оборудования и транспортных средств для оснежения трасс. Из-за отказа Baresot management limited участвовать в деятельности курорта "СГЛК" не сможет взять кредит. А наличие кипрской компании в числе акционеров делает невозможным получение грантов от государства.

С учетом этих фактов, социальной значимости горнолыжного комплекса, а также наличия конфликта интересов, вызванного нахождением Baresot management limited в недружественном для России государстве, суд принял решение об удовлетворении иска. Baresot management limited исключат из состава акционеров путем списания акций в количестве 159550000 штук. Их необходимо зачислить на лицевой счет АО. При этом кипрской компании выплатят стоимость акций по рыночной цене.

В решении суда указано, что процессуальные действия направлены на избежание остановки деятельности горнолыжного комплекса и банкротства компаний, которые им владеют и управляют. Обжаловать его Baresot management limited вряд ли будет. Ведь компания поддержала иск в полном объеме.

Горнолыжный курорт связывали с группой компаний "СОК", владелец которой - Юрий Качмазов - находится в международном розыске. Однако официально ни ГК, ни бизнесмен отношения к объекту не имеют. При этом, по данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, в числе учредителей ООО "Горнолыжный курорт" раньше были "Волгопромгаз" и "СВГК" Владимира Аветисяна.