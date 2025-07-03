В России разработают отраслевые программы повышения производительности труда 2.0

В Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия — страна возможностей" состоялась Стратегическая сессия "Производительность труда: от стратегии к действиям". Опыт самарского региона, как одного из лидеров по внедрению бережливого производства, представил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Мероприятие стало ключевой площадкой для выработки системных решений по повышению эффективности труда в отраслях и регионах. В работе приняли участие более 200 человек, включая федеральных министров, губернаторов и руководителей администраций 31 субъекта РФ, представителей госкорпораций, бизнеса и институтов развития.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко подчеркнул — технологии повышения производительности труда применимы в любой сфере. Их внедрение необходимо для повышения конкурентоспособности экономики.

"Конкуренция за ресурсы, за инвесторов, за людей будет усиливаться. И главный способ конкурировать — это повышение эффективности, внедрение бережливых технологий, создание производственных систем. Это и есть настоящая мотивация — не указ сверху, а понимание: либо ты научишься быть эффективным, либо ты проиграл", — отметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

На стратегической сессии обсудили задачи нового этапа реализации федерального проекта "Производительность труда", входящего в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика". С 2025 года проект масштабируется: в него включаются все отрасли экономики, а также учреждения социальной сферы — от школ и больниц до учреждений культуры и спорта.

"Задача на предстоящие годы — превратить производительность труда в управленческую норму, на всех уровнях: от завода до ведомства, от школы до региона. Сегодня это — не просто экономический вопрос, а ключевой механизм достижения национальных целей и устойчивого роста", — отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Участники сессии разделились на четыре рабочих стола по ключевым направлениям — системный, отраслевой, социальный и региональный уровни управления производительностью. Ключевым результатом стало согласование подходов к переходу от точечных улучшений на уровне предприятий — к комплексному управлению производительностью на уровне отраслей и регионов. Впервые будет сформирован единый заказ на инструменты бережливого производства, цифровые решения и снятие административных барьеров. Отдельное внимание уделено синхронизации отраслевых и региональных программ, в том числе в социальной сфере.

Образование, здравоохранение, культура и соцобслуживание включены в проект наравне с промышленностью. Министр труда Антон Котяков и министр просвещения Сергей Кравцов отметили, что повышение эффективности социальной сферы напрямую влияет как на доступность социальных услуг, так и на их качество. Это особенно важно в текущей демографической ситуации.

Здесь будут внедряться коробочные решения, адаптированные к специфике учреждений, с акцентом на повышение отдачи от текущих ресурсов. Это позволит улучшить качество услуг без увеличения нагрузки на персонал — за счёт оптимизации процессов.

Участники договорились о разработке второй итерации отраслевых программ, расширении механизмов работы с низкопроизводительными предприятиями, закреплении целей в стратегических документах и запуске региональных штабов по управлению производительностью.

"Самарская область активно участвует в федеральном проекте "Производительность труда" — на сегодня в программе уже задействовано 203 предприятия региона. Мы последовательно внедряем бережливые технологии и цифровые решения, которые позволяют бизнесу быть более эффективным и конкурентоспособным. Надеемся, что опыт региона найдет отражение в новых отраслевых стандартах и станет частью общей стратегии роста производительности по стране", — подчеркнул глава минпромторга Самарской области Денис Гурков.