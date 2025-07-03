Нападающего "Крыльев Советов" Владимира Писарского отстранили на несколько лет за скандал со ставками

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Нападающий футбольного клуба "Крылья Советов" Владимир Писарский по решению Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицирован на четыре года (три - условно). Об этом в четверг, 3 июля, сообщил ряд федеральных СМИ со ссылкой на РФС.