Нападающего "Крыльев Советов" Владимира Писарского отстранили на несколько лет за скандал со ставками

Нападающий футбольного клуба "Крылья Советов" Владимир Писарский по решению Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицирован на четыре года (три - условно). Об этом в четверг, 3 июля, сообщил ряд федеральных СМИ со ссылкой на РФС.
РФС отстранил футболиста от футбольной деятельности в связи со скандалом — его подозревают в ставке на матч с собственным участием: якобы игрок через третье лицо сделал ставку на стыковой матч между "Сочи" и "Нижним Новгородом". Напомним, с августа 2024 г. Владимир Писарский выступает за ФК "Сочи" на правах аренды.
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Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.