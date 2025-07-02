Самозанятые и предприниматели смогут бесплатно поучаствовать в ярмарках в Струковском саду

Производители Самарской области, создающие изделия ручной работы, смогут принять участие в городских ярмарках на открытой площадке Струковского сада в Самаре. Мероприятия запланированы в июле на выходные дни: 12-13 и 19-20.
Бесплатно принять участие в мероприятии смогут официально зарегистрированные самозанятые и субъекты МСП из разных отраслей: создания сувениров, игрушек, товаров для красоты и здорового образа жизни.
Это привлечет внимание аудитории местных мастеров, поможет повысить узнаваемость бренда и получить лояльных клиентов. Событие пройдет в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".
"На уровне региона для самозанятых мастеров и производителей действует широкий перечень инструментов поддержки: работает онлайн-витрина, регулярно проводятся ярмарки товаров ручной работы, мы помогаем с сертификацией продукции. Все меры поддержки направлены на расширение каналов сбыта и наращивание клиентской базы", — рассказала Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области.
Ярмарки будет работать на протяжении двух выходных подряд, в одном из самых посещаемых мест отдыха самарцев — в Струковском саду с 11:00 до 20:00. Мероприятие организовано минэкономразвития Самарской области и региональным центром "Мой бизнес" в партнерстве с Promarket_sam.
Заявки принимаются до 9 июля по ссылке. О результатах отбора станет известно 10 июля — участников проинформируют по электронной почте, указанной при заполнении анкеты. Количество льготных мест для участия в маркете ограничено.
Последние комментарии
И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.
Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.
Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.
Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ
Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее