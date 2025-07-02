16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самозанятые и предприниматели смогут бесплатно поучаствовать в ярмарках в Струковском саду В Тольятти выступит автор книги "Управлять по-русски" Публиковать или нет: на ПМЭФ обсудили роль социальных сетей в бизнесе Авито и Росмолодёжь подписали соглашение о сотрудничестве по развитию молодежного предпринимательства Авито на ПМЭФ: каждая третья женщина начала бизнес без стартового капитала

Малый бизнес Экономическая политика

Самозанятые и предприниматели смогут бесплатно поучаствовать в ярмарках в Струковском саду

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Производители Самарской области, создающие изделия ручной работы, смогут принять участие в городских ярмарках на открытой площадке Струковского сада в Самаре. Мероприятия запланированы в июле на выходные дни: 12-13 и 19-20.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Бесплатно принять участие в мероприятии смогут официально зарегистрированные самозанятые и субъекты МСП из разных отраслей: создания сувениров, игрушек, товаров для красоты и здорового образа жизни.

Это привлечет внимание аудитории местных мастеров, поможет повысить узнаваемость бренда и получить лояльных клиентов. Событие пройдет в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".

"На уровне региона для самозанятых мастеров и производителей действует широкий перечень инструментов поддержки: работает онлайн-витрина, регулярно проводятся ярмарки товаров ручной работы, мы помогаем с сертификацией продукции. Все меры поддержки направлены на расширение каналов сбыта и наращивание клиентской базы", — рассказала Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области.

Ярмарки будет работать на протяжении двух выходных подряд, в одном из самых посещаемых мест отдыха самарцев — в Струковском саду с 11:00 до 20:00. Мероприятие организовано минэкономразвития Самарской области и региональным центром "Мой бизнес" в партнерстве с Promarket_sam. 
Заявки принимаются до 9 июля по ссылке. О результатах отбора станет известно 10 июля — участников проинформируют по электронной почте, указанной при заполнении анкеты. Количество льготных мест для участия в маркете ограничено.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 23 апреля 2015 12:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

Ян Ли 12 февраля 2015 14:58 В самарский реестр городских киосков внесут 113 новых объектов

Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

Папа Римский 03 декабря 2014 14:15 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ

IviL * 08 апреля 2014 04:01 Владельцы киосков в Постниковом овраге обратились с открытым письмом к Дмитрию Азарову

Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее

Фото на сайте

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Alfa Business Forum для малого и среднего бизнеса

Alfa Business Forum для малого и среднего бизнеса

Борис Титов провел встречу с предпринимателями рынка на пересечении ул. Ташкентской и пр. К. Маркса

Борис Титов провел встречу с предпринимателями рынка на пересечении ул. Ташкентской и пр. К. Маркса

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3