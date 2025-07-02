Самозанятые и предприниматели смогут бесплатно поучаствовать в ярмарках в Струковском саду

Производители Самарской области, создающие изделия ручной работы, смогут принять участие в городских ярмарках на открытой площадке Струковского сада в Самаре. Мероприятия запланированы в июле на выходные дни: 12-13 и 19-20.

Бесплатно принять участие в мероприятии смогут официально зарегистрированные самозанятые и субъекты МСП из разных отраслей: создания сувениров, игрушек, товаров для красоты и здорового образа жизни.

Это привлечет внимание аудитории местных мастеров, поможет повысить узнаваемость бренда и получить лояльных клиентов. Событие пройдет в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".

"На уровне региона для самозанятых мастеров и производителей действует широкий перечень инструментов поддержки: работает онлайн-витрина, регулярно проводятся ярмарки товаров ручной работы, мы помогаем с сертификацией продукции. Все меры поддержки направлены на расширение каналов сбыта и наращивание клиентской базы", — рассказала Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области.

Ярмарки будет работать на протяжении двух выходных подряд, в одном из самых посещаемых мест отдыха самарцев — в Струковском саду с 11:00 до 20:00. Мероприятие организовано минэкономразвития Самарской области и региональным центром "Мой бизнес" в партнерстве с Promarket_sam.

Заявки принимаются до 9 июля по ссылке. О результатах отбора станет известно 10 июля — участников проинформируют по электронной почте, указанной при заполнении анкеты. Количество льготных мест для участия в маркете ограничено.