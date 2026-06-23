Самара станет центром притяжения предпринимателей и инвесторов

30 июня в Самаре пройдёт выставка-конференция, посвященная франчайзингу и партнерству, "Франч Саммит". Площадка объединит предпринимателей, инвесторов, собственников и управленцев федеральных и международных брендов. Мероприятие состоится в отеле сети LOTTE Hotels и станет площадкой для профессионального диалога о развитии бизнеса и франчайзинга.
Ключевая тема встречи — практический подход к бизнесу в 2026 году:
как расти в условиях кризиса и при этом минимизировать управленческие и финансовые риски.
В деловой программе и экспозиции:
- Франчайзинговые компании и концепции с инвестициями от 350 000 ₽ до 20 000 000+ ₽ — с возможностью обсудить финансовые модели напрямую с первыми лицами компаний.
- Открытый диалог о роялти, сроках запуска, окупаемости и системе поддержки партнёров.
- Актуальные инструменты маркетинга и продаж 2026 года — с акцентом на измеримый и реальный результат.
- Решения в области CRM, автоматизации, финансового учёта и операционного управления.
- Практика внедрения ИИ в отделах продаж и клиентском сервисе.
- Вопросы защиты бренда, регистрации товарного знака и юридической безопасности бизнеса.
- Консультации по привлечению грантового финансирования и невозвратных инвестиций.
Формат мероприятия ориентирован на профессиональное сообщество: живое общение без посредников, возможность задать предметные вопросы и получить конкретные ответы от собственников и топ-менеджеров.
Для предпринимателей региона это возможность в течение одного дня сопоставить различные модели развития — от запуска бизнеса по франшизе до создания собственной франчайзинговой сети.
Место проведения: LOTTE Hotels, г. Самара, ул. Самарская, 110
Дата и время: 30 июня 2026 года, 9:30–16:00
Узнать набор участников и пройти регистрацию можно по ссылке:
https://franch-summit.ru/samara-30-06-2026
Вход на мероприятие бесплатный.
В условиях ускоряющейся конкуренции выигрывают те, кто принимает решения своевременно и опирается на практику. "Франч Саммит" — площадка для таких решений.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.