Самара станет центром притяжения предпринимателей и инвесторов

30 июня в Самаре пройдёт выставка-конференция, посвященная франчайзингу и партнерству, "Франч Саммит". Площадка объединит предпринимателей, инвесторов, собственников и управленцев федеральных и международных брендов. Мероприятие состоится в отеле сети LOTTE Hotels и станет площадкой для профессионального диалога о развитии бизнеса и франчайзинга.

Ключевая тема встречи — практический подход к бизнесу в 2026 году:

как расти в условиях кризиса и при этом минимизировать управленческие и финансовые риски.

В деловой программе и экспозиции:

Франчайзинговые компании и концепции с инвестициями от 350 000 ₽ до 20 000 000+ ₽ — с возможностью обсудить финансовые модели напрямую с первыми лицами компаний.

Открытый диалог о роялти, сроках запуска, окупаемости и системе поддержки партнёров.

Актуальные инструменты маркетинга и продаж 2026 года — с акцентом на измеримый и реальный результат.

Решения в области CRM, автоматизации, финансового учёта и операционного управления.

Практика внедрения ИИ в отделах продаж и клиентском сервисе.

Вопросы защиты бренда, регистрации товарного знака и юридической безопасности бизнеса.

Консультации по привлечению грантового финансирования и невозвратных инвестиций.

Формат мероприятия ориентирован на профессиональное сообщество: живое общение без посредников, возможность задать предметные вопросы и получить конкретные ответы от собственников и топ-менеджеров.

Для предпринимателей региона это возможность в течение одного дня сопоставить различные модели развития — от запуска бизнеса по франшизе до создания собственной франчайзинговой сети.

Место проведения: LOTTE Hotels, г. Самара, ул. Самарская, 110

Дата и время: 30 июня 2026 года, 9:30–16:00

Узнать набор участников и пройти регистрацию можно по ссылке:

https://franch-summit.ru/samara-30-06-2026

Вход на мероприятие бесплатный.

В условиях ускоряющейся конкуренции выигрывают те, кто принимает решения своевременно и опирается на практику. "Франч Саммит" — площадка для таких решений.