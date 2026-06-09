В Самаре пройдёт встреча с международной компанией по франчайзингу и партнёрству

30 июня Самара станет точкой встречи предпринимателей, инвесторов и самых быстрорастущих франшиз России.

Международная компания по франчайзингу и партнёрству "Франч Саммит" приезжает в Самару 30 июня. Среди участников: РОББО, 1С, UIS, Здоровая Семья, ОртоФарм, Carls Jr., SubJoy, RICH AROMA и многие другие.

Гости мероприятия получают прямой доступ к основателям и топ менеджерам компаний, с которыми можно детально обсудить условия франчайзинга (вложения от 350 тыс. до 200 млн + руб.), узнать про роялти, сроки запуска и поддержку, получить консультации по грантам и невозвратным инвестициям.

Здесь же — подбор подрядчиков (CRM, маркетинг, финучёт), разбор практических кейсов масштабирования и консультации по защите бренда. Всё в формате живого диалога — без посредников и долгих согласований.

В рамках саммита — розыгрыши подарков от партнёров.

LOTTE Hotels, ул. Самарская, 110

30 июня 2026 | 9:30–16:00

Вход свободный по предварительной регистрации на сайте.