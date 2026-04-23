Авито Доставку подключили для клиентов рекламных агентств

Теперь клиенты агентств, которые работают на Авито по рекламной модели, могут подключать доставку. Заказ оформляется на реквизиты предпринимателя, а услуги продвижения, как и прежде, оказываются через аккаунт агентства.
Раньше Авито Доставка была недоступна бизнесам, которые работают с агентствами по рекламной модели. Это было барьером для продаж: таргетинги ограничивались географией, а потенциал объявлений снижался.
Новый инструмент от Авито Pro решает эту задачу: продавцы получают доступ к доставке с десятками тысяч пунктов выдачи по всей России и могут работать с покупателями из других регионов.
Если продавец работает с агентством по рекламной модели, то продвижение оплачивается через подрядчика. В таком случае при подключении доставки заказ автоматически оформляется на реквизиты продавца. Инструменты продвижения и бюджет на него остаются в аккаунте рекламного агентства.
Общаться с покупателями можно через аккаунт рекламного агентства от имени продавца или его подрядчика.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.
... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.