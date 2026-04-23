Авито Доставку подключили для клиентов рекламных агентств

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Теперь клиенты агентств, которые работают на Авито по рекламной модели, могут подключать доставку. Заказ оформляется на реквизиты предпринимателя, а услуги продвижения, как и прежде, оказываются через аккаунт агентства.

Раньше Авито Доставка была недоступна бизнесам, которые работают с агентствами по рекламной модели. Это было барьером для продаж: таргетинги ограничивались географией, а потенциал объявлений снижался.

Новый инструмент от Авито Pro решает эту задачу: продавцы получают доступ к доставке с десятками тысяч пунктов выдачи по всей России и могут работать с покупателями из других регионов.

Если продавец работает с агентством по рекламной модели, то продвижение оплачивается через подрядчика. В таком случае при подключении доставки заказ автоматически оформляется на реквизиты продавца. Инструменты продвижения и бюджет на него остаются в аккаунте рекламного агентства.

Общаться с покупателями можно через аккаунт рекламного агентства от имени продавца или его подрядчика.

Открытие форума "Мой бизнес 63"

