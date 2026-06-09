Предприятия торговли и общественного питания Самарской области признаны победителями IX ежегодного конкурса "Торговля России — 2026", проводимого Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
Регион отмечен сразу в нескольких номинациях, что свидетельствует о высоком уровне развития отрасли и профессионализме местного предпринимательского сообщества.
Победителями от Самарской области стали:
— в номинации "Лучший нестационарный торговый объект" — "Фабрика Качества" (ООО "Ритейл Групп", г. Самара);
— в номинации "Лучшее предприятие питания" — ресторан "Собрание — дом мировой кухни" (ИП О. В. Минейкина, г. Новокуйбышевск);
— в номинации "Лучший придорожный сервис" — "Ветерок" (ИП Н.А. Кузнецова);
— также отмечена муниципальная универсальная ярмарка ИП Е. Г. Кан.
В число победителей вошли в том числе участники проекта регионального министерства промышленности и торговли России "Сделано в Самарской области"/"Самарский продукт".
Директор компании "Ветерок" Надежда Кузнецова подчеркнула, что участие в проекте "Самарский продукт" служит стимулом для дальнейшего развития и активного вовлечения в конкурсные мероприятия. Продукция предприятия — мясные полуфабрикаты ручной работы — уже представлена за пределами региона. Компания является неоднократным участником конкурса "Торговля России".
Успех участников Самарской области демонстрирует эффективную взаимосвязь федерального конкурса "Торговля России", регионального проекта Минпромторга "Самарский продукт" и проекта партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" "Выбирай свое", направленных на поддержку российских производителей и укрепление торговой отрасли.
"Конкурс "Торговля России" выявляет и популяризирует лучшие практики многоформатной торговли, что напрямую поддерживает одну из целей партийного проекта "Выбирай свое" по импортозамещению: удовлетворить спрос товарами отечественного производства и обеспечить продовольственную и технологическую безопасность России. Конкурс "Торговля России" — важная площадка для признания лучших практик, которая демонстрирует, как эти три направления — федеральный конкурс, региональный проект и партийная инициатива — работают на одну общую цель по развитию отечественной торговли и импортозамещения", — отметил координатор федерального партийного проекта "Выбирай свое" в Самарской области, глава Минпромрога Самарской области Денис Гурков.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.