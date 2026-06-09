Предприятия торговли и общественного питания Самарской области признаны победителями IX ежегодного конкурса "Торговля России — 2026", проводимого Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Регион отмечен сразу в нескольких номинациях, что свидетельствует о высоком уровне развития отрасли и профессионализме местного предпринимательского сообщества.

Победителями от Самарской области стали:

— в номинации "Лучший нестационарный торговый объект" — "Фабрика Качества" (ООО "Ритейл Групп", г. Самара);

— в номинации "Лучшее предприятие питания" — ресторан "Собрание — дом мировой кухни" (ИП О. В. Минейкина, г. Новокуйбышевск);

— в номинации "Лучший придорожный сервис" — "Ветерок" (ИП Н.А. Кузнецова);

— также отмечена муниципальная универсальная ярмарка ИП Е. Г. Кан.

В число победителей вошли в том числе участники проекта регионального министерства промышленности и торговли России "Сделано в Самарской области"/"Самарский продукт".

Директор компании "Ветерок" Надежда Кузнецова подчеркнула, что участие в проекте "Самарский продукт" служит стимулом для дальнейшего развития и активного вовлечения в конкурсные мероприятия. Продукция предприятия — мясные полуфабрикаты ручной работы — уже представлена за пределами региона. Компания является неоднократным участником конкурса "Торговля России".

Успех участников Самарской области демонстрирует эффективную взаимосвязь федерального конкурса "Торговля России", регионального проекта Минпромторга "Самарский продукт" и проекта партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" "Выбирай свое", направленных на поддержку российских производителей и укрепление торговой отрасли.

"Конкурс "Торговля России" выявляет и популяризирует лучшие практики многоформатной торговли, что напрямую поддерживает одну из целей партийного проекта "Выбирай свое" по импортозамещению: удовлетворить спрос товарами отечественного производства и обеспечить продовольственную и технологическую безопасность России. Конкурс "Торговля России" — важная площадка для признания лучших практик, которая демонстрирует, как эти три направления — федеральный конкурс, региональный проект и партийная инициатива — работают на одну общую цель по развитию отечественной торговли и импортозамещения", — отметил координатор федерального партийного проекта "Выбирай свое" в Самарской области, глава Минпромрога Самарской области Денис Гурков.