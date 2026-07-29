В Самарской области количество киберпреступлений снизилось на 22%: в минцифре состоялся круглый стол по вопросам противодействия мошенничеству

В министерстве цифрового развития и связи Самарской области прошел круглый стол "Противодействие мошенничеству в сети Интернет: состояние проблемы, новые схемы и меры противодействия".
На мероприятии присутствовали представители ГУ МВД России по Самарской области, Отделения по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России и сотрудники министерства.
С приветственным словом обратился врио министра цифрового развития и связи Самарской области Юрий Симонов. Он обозначил ключевые тенденции по ситуации с мошенничеством в сети Интернет, в том числе и на территории Самарской области, и выделил аспекты, на которые стоит обратить внимание в дальнейшей работе.
"Методы мошенничества постоянно совершенствуются, и сейчас злоумышленники все чаще прибегают к помощи искусственного интеллекта. Чтобы противостоять им, необходим комплексный подход. Нам с вами важно уделять достаточно внимания обучению и информированию граждан Самарской области, поскольку человеческий фактор остается ключевой точкой входа для киберпреступников", — подчеркнул руководитель ведомства.
Представитель ГУ МВД России по Самарской области Михаил Иванча отметил, что государственные меры по защите граждан от киберпреступлений дают свои положительные результаты. Благодаря принятым законодательным мерам количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, снижается. Так, например, в Самарской области количество киберпреступлений снизилось на 22%.
Однако структура преступлений меняется очень быстро, мошенники постоянно совершенствуют свои схемы. И сегодня практически каждое третье преступление в регионе совершено с помощью информационных технологий. Проблема продолжает оставаться актуальной.
С этим согласились и коллеги из Отделения по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России. На сегодняшний день Банк России активно работает над повышением финансовой грамотности населения. Эта работа ведется системно и охватывает разные возрастные группы и категории граждан.
Так, например, бесплатные просветительские проекты Банка России помогают, в том числе, научиться противостоять мошенникам. Для взрослых разработан курс "Практичные финансы: от знаний к действиям". Для студентов и молодежи есть платформа "Финтрек", где эксперты рассказывают, как распознать мошенничество и защититься от дропперства. Есть также онлайн-уроки для школьников и старшего поколения. Обучение на реальных примерах и жизненных ситуациях помогает жителям региона сформировать устойчивые навыки безопасного финансового поведения.
Регулятор также выпускает информационные карточки, буклеты, листовки, в том числе по противодействию кибермошенникам и нелегальным участникам рынка.
В заключение встречи Юрий Симонов призвал коллег усилить совместную работу по борьбе с киберпреступностью в регионе, объединить ресурсы и внедрять лучшие практики, а также проводить совместные мероприятия.
Повышение финансовой и цифровой грамотности, защита граждан от мошенничества в цифровой среде соответствуют целям и задачам национального проекта "Экономика данных", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...