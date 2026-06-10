Привиделась свастика: самарцы вновь забраковали проект нового микрорайона на Кирова

В Самаре подвели итоги общественных обсуждений по проекту планировки территории под строительство нового микрорайона. Расположится он в районе пересечения проспекта Кирова и улицы Победы, напротив торгово-развлекательного комплекса "Вива Лэнд".

Первая неудача

Застройщиком площадки выступает тюменское ООО "Технический заказчик "Паритет". Компания заключила с мэрией Самары соглашение о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Вольской, Победы, Краснодонской, Свободы, переулка Юрия Павлова и проспекта Кирова площадью 16,4 га.

На этой территории расположены старые двухэтажные дома. Застройщик должен их расселить и снести. График уже составлен. Правда, предшествовало тому судебное разбирательство, которое инициировали жители, недовольные предложенной компенсацией.

После освобождения площадки "Паритет" получит возможность построить там жилые дома высотой не более чем 97,5 метра. Однако необходимо согласовать с властями проект планировки и межевания территории.

Первая попытка провалилась. Жители остались недовольны недостатком информации и проведением общественных обсуждений в новогодние праздники. Также поступили замечания относительно высотности застройки и увеличения нагрузки на проспект Кирова, где уже сейчас часто возникают пробки. К тому же жители дома № 19 по улице Краснодонской решили выйти из зоны КРТ. В итоге проект отправили на доработку.

Что построят

Обновленную документацию выставили на общественные обсуждения в конце мая. На этот раз застройщик представил больше материалов, в том числе по высотности застройки. Посмотрите карту.

Фиолетовым обозначены зоны строительства домов высотой в девять этажей и более. Они располагаются в границах переулка Юрия Павлова, улиц Свободы, Краснодонской, Вольской и проспекта Кирова. А вот застройка в районе пресечения Кирова и улицы Победы будет среднеэтажной (обозначена розовым). Это обусловлено соседством с домами авиационного завода (№ 104 и 106 по улице Победы) и ДК на площади Кирова. Они являются объектами культурного наследия регионального значения, что накладывает ограничения на застройку вокруг них.

Количество домов в документах не указано, только площадь застройки — 315,2 тысячи кв. метров и число квартир — 3554 (181,24 тысячи кв. метров). Население будущего микрорайона оценивают в 4683 человека.

Парковки будут делать по коэффициенту (одно машиноместо на каждые 80 кв. метров общей площади квартир), всего 2265 мест. Предусмотрено строительство плоскостных автомобильных стоянок и подземных паркингов.

Что касается социальной инфраструктуры — большой участок выделен под школу на 900 мест (границы обозначены оранжевым цветом). Он расположен в границах улиц Свободы, Краснодонской, Победы и проспекта Кирова. В задачи застройщика входит проектирование объекта, а возводить здание будут уже городские власти.

А вот детский сад на 240 мест должен построить "Паритет" — до 2-го квартала 2030 года. Для этого выбрали участок на Краснодонской, напротив здания администрации Промышленного района. Также планируется размещение встроенного помещения участкового пункта полиции, предприятий обслуживания, организаций дополнительного образования детей (на 211 мест), благоустройство и озеленение.

Первые дома "Паритет" планирует построить до второго квартала 2028 года. Очередность отображена на схеме.

Фото: мэрия Самары

Претензии жителей

Как указано в заключении мэрии Самары, в общественных обсуждениях приняли участие всего 32 человека. Положительных отзывов было меньше, но практически все признали целесообразными к учету. Вот некоторые из них:

"Проект ДПТ интересен. Поддерживаю как житель данной территории. Скорее начать строительство новых современных домов с акцентом на озеленение. Понравилась также переменная этажность новых домов".

"Проект документации разработан с учетом всех нормативных, учитывает социальные нужды".

"Поддерживаю проект КРТ. Проект будет служить на благо развития территории".

Отрицательных отзывов было больше, но практически все признали нецелесообразными к учету с объяснением причин. Большинство замечаний касались высотности застройки и загрузки дорог. Вот некоторые из них:

"Проект неплохой и соответствует духу нового времени, но Безымянка — это земля для малоэтажной застройки, со своим сердцем и стилем, и строить на ней очередные высотки в 92 метра, это ужасно. Где тот характер, где тот вайб малой этажности? Не говоря о том, что почему-то земля предназначенная для застройки до 9 этажей, резко превратилась в землю, где можно строить высотки? Не говоря уже о том, что Кирова встанет совсем, сейчас по проспекту и так утром/днем/вечером нагрузка большая, а с возведением высоток совсем все встанет, как люди на работу, школу, сад добираться будут? Новый сад и школа, хорошо, но явно не хватит на всех деток нового района, если будут высотки? Очень много вопросов к этому проекту, мое мнение: нужно сохранить Дух Безымянки, ее камерность и атмосферу, а не городить 32 этажа, даже частично".

"Против утверждения ДПТ, так как возникает сверхплотная застройка домами, существенно ухудшающая качество комфортной городской среды, будет уничтожено все озеленение, которое имеется сейчас без его дальнейшего воспроизводства. На документации по планировке территории видно недостаточность парковок и озеленения. Инфраструктура зоны КРТ не готова к строительству. Предложение — исключить полностью строительство дома высотой 23 этажа, сократить количество возводимых домов, увеличить места парковок и площадь озеленения. В первую очередь — обязать застройщика возвести социальные объекты, предоставить проект обновления систем канализации, энергоснабжения, тепло- и водоснабжения".

"Я против каменных джунглей, домов выше 10 этажей в этом районе быть не должно"

"Эти огромные дома просто закроют небо, мест для парковки автомобилей будет крайне недостаточно, не будет места для детских площадок. Пробки на проспекте Кирова увеличатся, улица Свободы тоже не рассчитана на такой поток автомобилей. Нужны новые коммуникации. В случае ЧС в переполненный машинами двор не въедут ни пожарные автомобили, ни кареты скорой помощи. При принятии решения нужно думать о комфортной и безопасной городской среде, а не только о доходах застройщика".

"Многоэтажки функционально неустойчивы к катаклизмам. Любой военный конфликт, теракт или природный катаклизм может привести к катастрофам жизнеобеспечения. Отключили электричество в квартале многоэтажек − и все: не работают лифты, насосы и канализация, дома перестают отапливаться. В случае пожара для домов выше 17 этажей у нас нет средств спасения людей. Обслуживание высоток намного дороже. Эти расходы потом ложатся на местное самоуправление".

Жители указали, что предусмотренная высотность застройки не соответствует генплану и ПЗЗ Самары. Некоторые выразили недоумение, зачем большинство двухэтажных домов в квартале отремонтировали в течение последнего года, раз их пускают под снос.

Также противники проекта вновь пожаловались на недостаточное количество документов, в том числе по проведению инженерных изысканий и защите от ЧС. При этом припомнили "Паритету" происшествие в Тюмени, когда сильный ветер, как выражались местные СМИ, сдул стену ЖК "Чистые пруды", который строит компания, а также еще продолжающийся судебный процесс по границам участка 19-го дома по ул. Краснодонской.

Некоторых жителей обеспокоили отсутствие в проекте планов по строительству укрытий и бомбоубежищ, перспективы ухудшения качества воздуха и инсоляции кварталов, недостаток социальной инфраструктуры и парковок, в том числе для электромобилей. Также прозвучали предложения по проверке перед стройкой фундаментов домов, которые не попадают под снос.

Но, пожалуй, самым удивительным стало то, что часть участников общественных обсуждений увидели в схеме застройки кварталов элементы свастики и даже попросили привлечь правоохранительные органы к оценке проекта:

"Это недопустимо на исторической территории с ОКН и местами проживания людей, непосредственно внесших вклад в Победу над фашистской нацистской Германией в Великой Отечественной Войне. Требуется оценка СК РФ и Генпрокуратуры".

В ответ на это организатор общественных обсуждений (департамент градостроительства Самары) указал, что изображения свастики в проекте нет. Что касается остальных замечаний, то и на них нашлись ответы. Представители ведомства указали, что:

изменение параметра высотности застройки квартала предусмотрена договором КРТ — в генплан и ПЗЗ внесут соответствующие поправки;

в составе проекта есть схемы организации движения транспорта и пешеходов (с учетом существующей и прогнозной потребности) и улично-дорожной сети;

расчет мест в социальных объектах выполнен в соответствии с нормативами, предусмотренными действующим законодательством;

инженерно- геологические и геодезические изыскания выполнены;

документация содержит раздел "Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности";

озеленение предусмотрено;

произведен расчет парковочных мест в соответствии с нормативами;

вопросы строительства коммуникаций, инсоляции и аэродинамики района не относится к предмету документации по планировке территории, инсоляция определяется на стадии проектной документации.

Из всех озвученных предложений чиновники рекомендовали учесть только создание парковочных мест для электромобилей в соответствии с актуальными требованиями МЧС России. Отправят ли проект на доработку или же утвердят, решит министерство градостроительной политики Самарской области.