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Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В редакцию Волга Ньюс обратились жители Безымянки. Они рассказали, что подали иск в суд Ленинского района Самары и написали письмо уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой (копия есть в распоряжении редакции) из-за странной, на их взгляд, попытки расселить дома.

Фото: Ксения Штефан

"Сейчас назревает социальный конфликт между жителями многоквартирных домов, расположенных на улицах Победы, Краснодонской, Свободы, пр. Кирова в Промышленном районе Самары, и инвестором ООО "Технический заказчик "Паритет" (Тюмень). Инвестор должен расселить наши дома в соответствии с договором комплексного развития территорий жилой застройки (КРТ) № 39 от 25.04.2024 года. Причина возмущения и недовольства людей — преднамеренное резкое занижение выкупной стоимости наших квартир со стороны инвестора на основании невключения в возмещение рыночной стоимости земельных участков, относящихся к нашим домам", — пишут жители.

По их словам, администрация Самары не размежевала территорию и не поставила участки на кадастровый учет.

"Границы наших земельных участков отсутствуют, их размеры определить невозможно, соответственно невозможно установить ни долю в праве каждого собственника, ни рыночную стоимость наших земельных участков. Таким образом, мы лишаемся возможности получить возмещение за земельный участок, так как в правовом поле мы сейчас не являемся собственниками земли под МКД, что противоречит требованиям о возмещении при КРТ и является ущемлением наших прав", — пишут жители в своей жалобе.

Жильцы домов также требуют отменить соответствующее постановление главы Самары, как нарушающее их права. Жалобу уже зарегистрировали в аппарате уполномоченного по правам человека в Самарской области.

Также самарцы обращались в Генпрокуратуру. Недавно они получили ответ от первого заместителя прокурора Самарской области Игоря Харитонова. В письме сказано, руководителю департамента градостроительства Самары внесено представление об устранении нарушений требований законодательства в части ненадлежащей работы по формированию участка под многоквартирным домом на ул. Краснодонской, 19.

На сайте суда Ленинского района Самары отображается, что заседание по иску жителей к администрации состоится 5 сентября 2024 года.

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