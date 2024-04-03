Комплексным развитием самарской Безымянки может заняться компания из Тюмени

На "ГИС торги" был опубликован лот на право заключить договор о комплексном развитии трех несмежных территорий жилой застройки в Промышленном районе Самары.

Речь идет о: территории в границах ул. Свободы, пр. Кирова, ул. Победы, Краснодонской; территории в границах ул. Вольской, пр. Кирова, ул. Свободы, Краснодонской; территории в границах ул. Краснодонской, Свободы, пер. Юрия Павлова. Общая площадь участков составляет 165 300 м².

Заявки на участие в торгах принимались с 11 марта по 1 апреля. Начальная цена составляла 12,7 млн рублей. Аукцион должны были провести 5 апреля, однако на участие в торгах заявилась всего одна компания - ООО "Технический заказчик "Паритет", зарегистрированная в Тюмени. В случае, если заявку признают соответствующей требованиям, она займется реновацией Безымянки.