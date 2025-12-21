16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
План застройки участка у Вертолетки получил одобрение Градсовет отклонил план застройки Сухой Самарки 21-этажные башни у Волги: показываем проект комплексной застройки Красной Глинки В Самаре обсудили стандарты качества жилья и развитие городской среды На балансе интересов: как в Самаре меняют механизмы комплексной застройки

Девелопмент Строительство и недвижимость

План застройки участка у Вертолетки получил одобрение

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 218
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Градостроительный совет Самарской области согласовал реализацию мастер-план комплексного развитии территории жилой застройки в границах улицы Ветвистой и Березового проезда в Красноглинском районе столицы региона. Участок находится рядом со знаменитой Вертолеткой.

Фото: телеграм-канал министерства градостроительной политики Самарской области

Застройщиком является ООО "Вира-девелопмент". Согласно договору с мэрией, компании предстоит расселить и снести аварийные дома. На их месте застройщик сможет возвести новые жилые высотки. Планируемый объем -148 230 кв. метров.

"Срок ввода жилья — 5 июля 2032 года. Утвержденные социальные объекты: отдельно стоящий корпус детского сада на 230 мест и отдельно стоящий корпус школы на 525 мест", — рассказали Волга Ньюс в министерстве градостроительной политики Самарской области.

Теперь застройщик сможет заняться разработкой проекта застройки. Как отмечают в минграде, его в обязательном порядке будут направлять на публичные слушания, в рамках которых свои замечания и предложения смогут высказать жители Самары.

ООО "Вира-девелопмент" принадлежит членам семьи экс-главы Промышленного района Минахмета Халиуллова — Зульфие и Рамилю Халиулловым. Они владеют еще несколькими строительными компаниями, одна из которых — "АТМ-Строй" — реализует проект КРТ в границах ул. Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и Ново-Садовой. Работы на площадке уже стартовали.

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:52 "По площадке на ГПЗ-4 есть вопросы": советник губернатора - о строительстве небоскребов в Самаре

Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:34 Самарцы проголосовали за строительство небоскребов на Московском шоссе

Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.

Ильдар Нуреев 19 декабря 2024 12:38 "Жалко Самару": проект строительства небоскребов на Московском шоссе забраковали

Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.

Фото на сайте

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4