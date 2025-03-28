Владельцем спиртзавода в Рождествено стал самарский депутат

ООО "Самитек", которому принадлежит спиртзавод в с. Рождествено, сменил собственника. Владельцем компании стал депутат Кировского внутригородского района по 18-му округу Олег Кобелянов.

ООО "Самитек" ранее принадлежало самарскому комбинату "Родник", бенефициаром которого называют депутата губдумы Александра Милеева. Долю в "Самитек" "Родник" купил за 90 млн руб. незадолго до банкротства - в 2018 году. По мнению конкурсного управляющего и некоторых кредиторов, сделка прошла для вывода средств самарского комбината, однако оспорить ее не удалось.

"Владение долей в ООО "Самитек" не принесло ООО СК "Родник" ни дивидендов, ни прибыли от перепродажи доли, ни какого-либо иного дохода. Очевидно, что перечисление 90 млн руб. в адрес Мордовина М.А. является, в соответствии со статьей 61.2, пункт 1 федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" №127-ФЗ от 26.10.2002, сделкой, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов", - писал бывший гендиректор "Родника" Павел Сметана.

Весной 2024 г. в рамках банкротства "Родника" доля в "Самитек" была продана Ирине Гореловой за 16,6 млн рублей. В феврале 2025 г. в системе ИАС Seldon.Basis отобразилась смена учредителей компании. Теперь "Самитек" принадлежит Олегу Кобелянову. По информации администрации Кировского района, он является депутатом района по 18-му округу. О новом собственнике также известно, что он числился в учредителях ООО "Брик Строй", которым до этого владело ООО "Ал-ко опт". Последнее СМИ связывали с бизнесом Александра Милеева. Кроме того, "Брик Строй" получал контракты ФГБОУ "Самарский государственный социально-педагогический университет", где проректором по инфраструктурному развитию являлся Александр Милеев.

Представитель конкурсного управляющего подтверждал, что ООО "Самитек" владело имуществом спиртзавода в Рождествено. По данным ЕГРН, в собственности компании находится земельный участок под производственным комплексом. В границах территории расположены 18 объектов недвижимости.