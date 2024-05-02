16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Компанию - владельца спиртзавода в Рождествено продали за 16,6 млн рублей Налоговики выставили пивзаводу экс-депутата претензий на 9,6 млрд рублей Экс-владельца "Алева" хотят привлечь к субсидиарной ответственности на 3,6 млрд рублей 246 тысяч вместо 541 млн руб.: суд вынес новое решение по спору за рисунок "Пестравки" Бывший сотрудник требует с Пестравского маслозавода более 500 млн рублей

Пищевая промышленность АПК и пищепром

Компанию - владельца спиртзавода в Рождествено продали за 16,6 млн рублей

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 297
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В апреле состоялись торги по продаже 100% доли ООО "Самарская инженерно-технологическая компания "Самитек", которому принадлежал спиртзавод в с. Рождествено. С победителем заключен договор купли-продажи.

Фото: Юлия Шехмаметьева

Договор купли-продажи заключен с Ириной Гореловой, которая предложила за лот 16,6 млн рублей. На долю ООО "СИТК "Самитек" претендовали также ИП Лапшина Виктория Владимировна с ценой 4 млн руб., казанское ООО "Городская служба правовой поддержки" (7 млн руб.), столичные АО "Траст Инвест М" (6,1 млн руб.) и ООО "Инвестстрой" (2,1 млн руб.), Александр Афанасьев из Краснодара (9,9 тыс. руб.) и Николай Болотный из Тольятти (8,1 млн руб.).

Напомним, изначально лот выставлялся за 184,8 млн рублей. Долю в "Самитек" комбинат "Родник" купил за 90 млн руб. незадолго до банкротства - в 2018 году. По мнению конкурсного управляющего и некоторых кредиторов, сделка прошла для вывода средств "Родника", однако оспорить ее не удалось.

"Владение долей в ООО "Самитек" не принесло ООО СК "Родник" ни дивидендов, ни прибыли от перепродажи доли, ни какого-либо иного дохода. Очевидно, что перечисление 90 млн руб. в адрес Мордовина М.А. является, в соответствии со статьей 61.2, пункт 1 федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" №127-ФЗ от 26.10.2002, сделкой, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов", - писал бывший гендиректор "Родника" Павел Сметана.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Ольга Голубкова 23 сентября 2016 10:25 На Кошкинской земле варят отличные домашние сыры

Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

михаил вдовин 03 августа 2015 10:43 Самарский производитель грибов "Горный холод" наращивает мощность до двух тонн в сутки

А цена какая будет?

михаил вдовин 20 июля 2015 05:33 Самарскую фабрику "Миралакта" обвинили в подделывании сыров

И что дальше?

Фото на сайте

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

"Алев" формирует рыночный спрос

"Алев" формирует рыночный спрос

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2