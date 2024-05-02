Компанию - владельца спиртзавода в Рождествено продали за 16,6 млн рублей

В апреле состоялись торги по продаже 100% доли ООО "Самарская инженерно-технологическая компания "Самитек", которому принадлежал спиртзавод в с. Рождествено. С победителем заключен договор купли-продажи.
Договор купли-продажи заключен с Ириной Гореловой, которая предложила за лот 16,6 млн рублей. На долю ООО "СИТК "Самитек" претендовали также ИП Лапшина Виктория Владимировна с ценой 4 млн руб., казанское ООО "Городская служба правовой поддержки" (7 млн руб.), столичные АО "Траст Инвест М" (6,1 млн руб.) и ООО "Инвестстрой" (2,1 млн руб.), Александр Афанасьев из Краснодара (9,9 тыс. руб.) и Николай Болотный из Тольятти (8,1 млн руб.).
Напомним, изначально лот выставлялся за 184,8 млн рублей. Долю в "Самитек" комбинат "Родник" купил за 90 млн руб. незадолго до банкротства - в 2018 году. По мнению конкурсного управляющего и некоторых кредиторов, сделка прошла для вывода средств "Родника", однако оспорить ее не удалось.
"Владение долей в ООО "Самитек" не принесло ООО СК "Родник" ни дивидендов, ни прибыли от перепродажи доли, ни какого-либо иного дохода. Очевидно, что перечисление 90 млн руб. в адрес Мордовина М.А. является, в соответствии со статьей 61.2, пункт 1 федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" №127-ФЗ от 26.10.2002, сделкой, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов", - писал бывший гендиректор "Родника" Павел Сметана.
Последние комментарии
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?