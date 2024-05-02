Компанию - владельца спиртзавода в Рождествено продали за 16,6 млн рублей

В апреле состоялись торги по продаже 100% доли ООО "Самарская инженерно-технологическая компания "Самитек", которому принадлежал спиртзавод в с. Рождествено. С победителем заключен договор купли-продажи.

Договор купли-продажи заключен с Ириной Гореловой, которая предложила за лот 16,6 млн рублей. На долю ООО "СИТК "Самитек" претендовали также ИП Лапшина Виктория Владимировна с ценой 4 млн руб., казанское ООО "Городская служба правовой поддержки" (7 млн руб.), столичные АО "Траст Инвест М" (6,1 млн руб.) и ООО "Инвестстрой" (2,1 млн руб.), Александр Афанасьев из Краснодара (9,9 тыс. руб.) и Николай Болотный из Тольятти (8,1 млн руб.).

Напомним, изначально лот выставлялся за 184,8 млн рублей. Долю в "Самитек" комбинат "Родник" купил за 90 млн руб. незадолго до банкротства - в 2018 году. По мнению конкурсного управляющего и некоторых кредиторов, сделка прошла для вывода средств "Родника", однако оспорить ее не удалось.

"Владение долей в ООО "Самитек" не принесло ООО СК "Родник" ни дивидендов, ни прибыли от перепродажи доли, ни какого-либо иного дохода. Очевидно, что перечисление 90 млн руб. в адрес Мордовина М.А. является, в соответствии со статьей 61.2, пункт 1 федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" №127-ФЗ от 26.10.2002, сделкой, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов", - писал бывший гендиректор "Родника" Павел Сметана.