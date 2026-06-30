ЖК вместо фабрики: минград заключил с "Мармаксом" договор о КРТ на Партизанской

Министерство градостроительной политики Самарской области заключило первый договор о комплексном развитии территории. Инвестором стало рязанское ООО "СЗ "Мармакс Партизанская".
Компания получила участок в границах улиц Партизанской и Песчаной, рядом с "МегаМебелью". Жилых домов, которые необходимо расселять, там нет. Только корпуса мебельной фабрики.
Как рассказали в минграде, "Мармакс" запланировал строительство ЖК, в котором будет 58 242 кв. метров жилья и 4600 кв. метров коммерческой площади (в стилобатной части). При этом предусмотрено оборудование 564 парковочных мест.
Также инвестор построит детский сад на 85 мест. Впоследствии его передадут в собственность муниципалитета.
"Договор действует в течение 7 лет. Строительство пройдет в 2 этапа. Первый — строительство большого жилого комплекса. Второй — еще жилые дома, детский сад и благоустройство прилегающей территории", — сообщили представители министерства.
Ранее договор на КРТ инвесторы заключали с мэрией Самары. Однако в рамках градостроительной реформы, инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым, механизм изменили. Было создано министерство градостроительной политики Самарской области, которому передали все соответствующие полномочиями.
По информации ведомства, были перезапущены 7 проектов КРТ, заключенных в Самаре до 2024 год, и запущены 4 новых проекта, включая застройку площадки на Партизанской. Концепции прорабатывают на уровне минграда и Градостроительного совета при губернаторе.
Последние комментарии
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!