ЖК вместо фабрики: минград заключил с "Мармаксом" договор о КРТ на Партизанской

Министерство градостроительной политики Самарской области заключило первый договор о комплексном развитии территории. Инвестором стало рязанское ООО "СЗ "Мармакс Партизанская".

Компания получила участок в границах улиц Партизанской и Песчаной, рядом с "МегаМебелью". Жилых домов, которые необходимо расселять, там нет. Только корпуса мебельной фабрики.

Как рассказали в минграде, "Мармакс" запланировал строительство ЖК, в котором будет 58 242 кв. метров жилья и 4600 кв. метров коммерческой площади (в стилобатной части). При этом предусмотрено оборудование 564 парковочных мест.

Фото: ООО «СЗ «Мармакс Партизанская» / министерство градостроительной политики Самарской области

Также инвестор построит детский сад на 85 мест. Впоследствии его передадут в собственность муниципалитета.

"Договор действует в течение 7 лет. Строительство пройдет в 2 этапа. Первый — строительство большого жилого комплекса. Второй — еще жилые дома, детский сад и благоустройство прилегающей территории", — сообщили представители министерства.

Ранее договор на КРТ инвесторы заключали с мэрией Самары. Однако в рамках градостроительной реформы, инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым, механизм изменили. Было создано министерство градостроительной политики Самарской области, которому передали все соответствующие полномочиями.

По информации ведомства, были перезапущены 7 проектов КРТ, заключенных в Самаре до 2024 год, и запущены 4 новых проекта, включая застройку площадки на Партизанской. Концепции прорабатывают на уровне минграда и Градостроительного совета при губернаторе.