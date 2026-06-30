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ЖК вместо фабрики: минград заключил с "Мармаксом" договор о КРТ на Партизанской Появилась карта застройки микрорайона на проспекте Кирова Самарцам представят обновленный план строительства микрорайона на проспекте Кирова Власти корректируют планы по комплексной застройке Безымянки В Самаре еще одну площадку у телецентра отдадут под комплексную застройку

Девелопмент Строительство и недвижимость

ЖК вместо фабрики: минград заключил с "Мармаксом" договор о КРТ на Партизанской

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство градостроительной политики Самарской области заключило первый договор о комплексном развитии территории. Инвестором стало рязанское ООО "СЗ "Мармакс Партизанская".

Фото: ООО «СЗ «Мармакс Партизанская» / министерство градостроительной политики Самарской области

Компания получила участок в границах улиц Партизанской и Песчаной, рядом с "МегаМебелью". Жилых домов, которые необходимо расселять, там нет. Только корпуса мебельной фабрики.

Как рассказали в минграде, "Мармакс" запланировал строительство ЖК, в котором будет 58 242 кв. метров жилья и 4600 кв. метров коммерческой площади (в стилобатной части). При этом предусмотрено оборудование 564 парковочных мест.

Фото: ООО «СЗ «Мармакс Партизанская» / министерство градостроительной политики Самарской области  

Также инвестор построит детский сад на 85 мест. Впоследствии его передадут в собственность муниципалитета.

"Договор действует в течение 7 лет. Строительство пройдет в 2 этапа. Первый — строительство большого жилого комплекса. Второй — еще жилые дома, детский сад и благоустройство прилегающей территории", — сообщили представители министерства.

Ранее договор на КРТ инвесторы заключали с мэрией Самары. Однако в рамках градостроительной реформы, инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым, механизм изменили. Было создано министерство градостроительной политики Самарской области, которому передали все соответствующие полномочиями.

По информации ведомства, были перезапущены 7 проектов КРТ, заключенных в Самаре до 2024 год, и запущены 4 новых проекта, включая застройку площадки на Партизанской. Концепции прорабатывают на уровне минграда и Градостроительного совета при губернаторе.

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Последние комментарии

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

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Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

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