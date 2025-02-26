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Девелопмент Строительство и недвижимость

Суд снова заблокировал передачу земли под пристроем ТРЦ "МегаСити"

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оператору ТРЦ "МегаСити" - ООО "Виктор и Ко Мега Сити" - не удалось в судебном порядке получить участок под пристроем торгового комплекса.

Фото: pkk.rosreestr.ru

Компания обратилась в арбитражный суд, чтобы обязать министерство имущественных отношений Самарской области передать земельный участок под пристроем к ТРЦ "МегаСити". Площадь спорной территории составляет чуть более 2 тыс. кв. метров. Кадастровая стоимость участка - 9,2 млн рублей.

Договор купли-продажи земли "Виктор и Ко Мега Сити" и правительство Самарской области заключили в 2017 г., однако участок остался в собственности региона. Причиной тому стал неузаконенный пристрой к торговому центру, который был возведен в 2015 году. При регистрации прав на объект компания столкнулась с проблемами.

Минстрой отменил свои приказы о предварительном согласовании места и заключения договора аренды земли, а затем потребовал сноса пристроя. Суды разных инстанций отказывали в демонтаже, но и не поддерживали оператора в регистрации прав на объект.

В конце 2024 г. "Виктор и Ко Мега Сити" предпринял новую попытку в суде получить участок в собственность. Однако и на этот раз получил отказ.

В свою очередь минимущества потребовало с компании 14,4 млн руб. долга за аренду спорной территории. В рамках рассмотрения дела ведомство пыталось заблокировать возможное отчуждение здания "МегаСити" и наложить арест на счета оператора. Арбитраж удовлетворил заявление министерства лишь частично, арестовав счета фирмы на сумму долга.

ООО "Виктор и Ко Мега Сити", по данным ИАС Seldon.Basis, переименовано в ООО "Мега Сити". Гендиректором и совладельцем компании является Виктор Сурков (75%). Еще 25% принадлежат ООО "Виктор и Ко ЦУК". Уставный капитал составляет 5,5 млн рублей. Последние финансовые результаты представлены за 2023 год: выручка - 272,3 млн руб., чистая прибыль - 13,3 млн рублей.

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