В Самаре поджигателя вертолета приговорили к 12 годам

В постоянном судебном присутствии Центрального окружного военного суда в Самаре вынесли приговор в отношении гражданина, признанного виновным в поджоге вертолета и телекоммуникационной вышки, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что гражданин, не поддерживающий СВО, 22 июля 2024 г. совершил поджог распределительного щита, входящего в состав телекоммуникационной вышки, а 24 июля 2024 г. он уже поджог военно-транспортный вертолет Ми-8 МТ.

На территории каких населенных пунктов были совершены преступления не сообщается, однако отмечается, что ущерб был причинен ФКУ "Приволжский авиационный поисково-спасательный центр", базирующемуся в Самаре.

Гражданину было вменено совершение террористического акта в составе организованной группы, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба. Суд назначил ему 12 лет лишения свободы, первые три из которых он проведет в тюрьме, остальные – в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее сообщалось о другом случае поджога вертолета, произошедшем в апреле 2024 г. на территории аэродрома "Кряж". Тогда по горячим следам задержали двух школьников из Тольятти.