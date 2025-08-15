16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре поджигателя вертолета приговорили к 12 годам Замглавы ДУИ Самары Кальченко отправили под домашний арест В Тольятти ведущего инженера АвтоВАЗа осудили за взятку в 1,6 млн рублей Экс-глава села в Красноярском районе выслушал приговор за препятствие предпринимательской деятельности "Поссорились дети": суд начинает необычный процесс о стрельбе в Елховке

Суды Происшествия

В Самаре поджигателя вертолета приговорили к 12 годам

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 110
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В постоянном судебном присутствии Центрального окружного военного суда в Самаре вынесли приговор в отношении гражданина, признанного виновным в поджоге вертолета и телекоммуникационной вышки, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что гражданин, не поддерживающий СВО, 22 июля 2024 г. совершил поджог распределительного щита, входящего в состав телекоммуникационной вышки, а 24 июля 2024 г. он уже поджог военно-транспортный вертолет Ми-8 МТ.

На территории каких населенных пунктов были совершены преступления не сообщается, однако отмечается, что ущерб был причинен ФКУ "Приволжский авиационный поисково-спасательный центр", базирующемуся в Самаре.

Гражданину было вменено совершение террористического акта в составе организованной группы, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба. Суд назначил ему 12 лет лишения свободы, первые три из которых он проведет в тюрьме, остальные – в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее сообщалось о другом случае поджога вертолета, произошедшем в апреле 2024 г. на территории аэродрома "Кряж". Тогда по горячим следам задержали двух школьников из Тольятти.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31