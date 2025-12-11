Самарская организация заплатит пострадавшему работнику 700 тыс. рублей

Прокуратура Октябрьского района Самары в суде добилась компенсации для мужчины, получившего травму на производстве.

Пострадавший работал машинистом подъемника 7 разряда в организации, занимающейся буровыми работами. Однажды из-за падения металлоконструкции он получил тяжелые травмы руки.

Расследование несчастного случая показало, что на предприятии не соблюдали требования правил безопасности, а ответственен за это был директор.

В итоге прокуратура подала в суд иск о компенсации морального вреда. Суд взыскал в пользу работника 700 тыс. рублей.