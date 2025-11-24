Осужденный за обман военнослужащего полицейский не смог добиться смягчения наказания

Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор, вынесенный бывшему замначальника ОМВД России - начальнику полиции Межмуниципального отдела МВД РФ "Клявлинский" Тимофею Осипову.

Напомним, в отношении Осипова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Полицейский, помимо прочего, занимался агитационно-разъяснительной работой и подбирал кандидатов на службу по контракту в ВС РФ. Так, он организовал заключение контракта с пострадавшим. Далее Осипов забрал у контрактника банковскую карту, на которую будут приходить выплаты, якобы для передачи родственнику военного, и узнал у того код доступа. На самом же деле полицейский оставил карту себе.

Мужчина ушел на службу в начале октября. Проверял банковскую карту, но выплаты все не приходили. А тем временем злоумышленники снимали средства в разных населенных пунктах, среди которых были Бугуруслан, Безенчук, Клявлино, Камышла. Всего они забрали себе более 1,2 млн рублей.

Журналист Волга Ньюс смог связаться с родственником пострадавшего. Как рассказал собеседник, потерпевшего, который подписывал контракт на СВО, удерживали на даче Осипова. Забрали документы (поэтому не сбежал), не давали звонить.

"Думали, что у него никого нет, что мужчина одинокий. Тщательно следили за процедурой оформления. Потом держали его на даче Осипова. "Обрабатывали", чтобы все документы оформлялись только под надзором. А затем подменили ему банковскую карту. Ту, на которую должны были прийти выплаты, забрали себе, а ему дали "пустую", - рассказывал родственник.

В итоге родственник контрактника заподозрил неладное. Близкие обратились в ФСБ и Следственный комитет. Силовики начали проверку информации о преступлении и вышли на Тимофея Осипова. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и краже. Суд Ленинского района Самары назначил Осипову четыре года лишения свободы в колонии общего режима, лишил его звания "подполковник полиции" и на два года запретил занимать должности в системе правоохранительных органов.

Осужденного такой приговор не устроил. Он и защитник подали апелляционные жалобы, в которых не соглашались с квалификацией по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ и просили снизить наказание.

Областной суд менять квалификацию действия Осипова не стал, но из объема обвинения и из приговора суда исключил комиссию банка за произведенные операции, так как хищение комиссии полицейский не планировал и она была обусловлена действиями самого банка.