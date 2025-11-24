16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
РКЦ "Прогресс" выиграл почти 20 млн руб. в суде у "владельца белого рояля" и подельников Осужденный за обман военнослужащего полицейский не смог добиться смягчения наказания В Самаре за нефтеврезки приговорили "веселых молочников", делившихся с силовиками Рецидивист из Самары, укравший у таксиста банковские карты, отправился в колонию Семье, обвиненной в похищении внучки, пересмотрят приговор

Суды Происшествия

Осужденный за обман военнослужащего полицейский не смог добиться смягчения наказания

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 154
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор, вынесенный бывшему замначальника ОМВД России - начальнику полиции Межмуниципального отдела МВД РФ "Клявлинский" Тимофею Осипову.

Напомним, в отношении Осипова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Полицейский, помимо прочего, занимался агитационно-разъяснительной работой и подбирал кандидатов на службу по контракту в ВС РФ. Так, он организовал заключение контракта с пострадавшим. Далее Осипов забрал у контрактника банковскую карту, на которую будут приходить выплаты, якобы для передачи родственнику военного, и узнал у того код доступа. На самом же деле полицейский оставил карту себе.

Мужчина ушел на службу в начале октября. Проверял банковскую карту, но выплаты все не приходили. А тем временем злоумышленники снимали средства в разных населенных пунктах, среди которых были Бугуруслан, Безенчук, Клявлино, Камышла. Всего они забрали себе более 1,2 млн рублей.

Журналист Волга Ньюс смог связаться с родственником пострадавшего. Как рассказал собеседник, потерпевшего, который подписывал контракт на СВО, удерживали на даче Осипова. Забрали документы (поэтому не сбежал), не давали звонить.

"Думали, что у него никого нет, что мужчина одинокий. Тщательно следили за процедурой оформления. Потом держали его на даче Осипова. "Обрабатывали", чтобы все документы оформлялись только под надзором. А затем подменили ему банковскую карту. Ту, на которую должны были прийти выплаты, забрали себе, а ему дали "пустую", - рассказывал родственник.

В итоге родственник контрактника заподозрил неладное. Близкие обратились в ФСБ и Следственный комитет. Силовики начали проверку информации о преступлении и вышли на Тимофея Осипова. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и краже. Суд Ленинского района Самары назначил Осипову четыре года лишения свободы в колонии общего режима, лишил его звания "подполковник полиции" и на два года запретил занимать должности в системе правоохранительных органов.

Осужденного такой приговор не устроил. Он и защитник подали апелляционные жалобы, в которых не соглашались с квалификацией по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ и просили снизить наказание.

Областной суд менять квалификацию действия Осипова не стал, но из объема обвинения и из приговора суда исключил комиссию банка за произведенные операции, так как хищение комиссии полицейский не планировал и она была обусловлена действиями самого банка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30