Суды Происшествия

Жительница Сызрани обманом получила кредит 3 млн рублей

СЫЗРАНЬ. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Сызрани суд вынес приговор местной жительнице, которую обвиняли в кредитном мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В июне 2025 г. женщина при помощи людей, личности которых не установили, создала видимость платежеспособности и смогла получить кредит 3 млн руб., указав недостоверные сведения о доходах. Погашать задолженность в дальнейшем она не планировала.

Суд назначил сызранке год лишения свободы условно с испытательным сроком один год, а также взыскал в пользу банка материальный ущерб.

Уголовное дело подельников выделили в отдельное производство.

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

