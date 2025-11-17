Жительница Сызрани обманом получила кредит 3 млн рублей

В Сызрани суд вынес приговор местной жительнице, которую обвиняли в кредитном мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В июне 2025 г. женщина при помощи людей, личности которых не установили, создала видимость платежеспособности и смогла получить кредит 3 млн руб., указав недостоверные сведения о доходах. Погашать задолженность в дальнейшем она не планировала.
Суд назначил сызранке год лишения свободы условно с испытательным сроком один год, а также взыскал в пользу банка материальный ущерб.
Уголовное дело подельников выделили в отдельное производство.
