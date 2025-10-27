16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области подросток получил травмы, упав со шведской стенки в школе Четырех жителей Самарской области осудили за организацию вебкам-трансляций В Сызрани осудили двух курьеров, перевозивших 10 кг героина Кассационный суд вынес решение по делу театрального режиссера из Тольятти В Сызрани "закладчика" приговорили к шести годам колонии строгого режима

Суды Происшествия

В Самарской области подросток получил травмы, упав со шведской стенки в школе

ТОЛЬЯТТИ. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мальчик занимался на турнике, который был прикреплен к шведской стенке. Правоохранители и суд пришли к выводу, что семья мальчика теперь должна получить компенсацию.

Служители Фемиды рассмотрели иск прокуратуры о ЧП в одной из тольяттинских школ. Как следует из судебных материалов, учащийся в неурочное время пошел в спортзал и с разрешения учителя физкультуры стал выполнять упражнения на турнике. Вдруг шведская стенка, на которой крепился турник, упала. В итоге подросток получил травмы.

Кроме того, он был подавлен, беспокоился из-за дальнейшей учебы и боялся пропустить занятия, поскольку учился в выпускном классе. Пострадавший, по словам его представителя, также не видел перспективы будущего обучения, поскольку не понимал тяжести травмы и временных рамок выздоровления. По факту травм несовершеннолетнего в Следственном комитете возбудили уголовное дело и в рамках расследования провели экспертизы.

"Ребенок не имел возможность посещать школу, учился дистанционно. Из-за случившегося сильно переживал, от него отстранились друзья, он замкнулся в себе и стал апатичным. В настоящий момент сын физически восстановился, однако какое-то время ему противопоказан активный спорт, кроме бассейна", — следует также из показаний одного из родителей в суде.

В итоге директору школы внесли представление. Далее истец просил взыскать через суд в качестве компенсации морального вреда 500 тысяч рублей. Суд пришел к выводу, что образовательное учреждение должно нести ответственность за неосуществление должного надзора за несовершеннолетним и удовлетворил требование, но не на всю сумму, а частично. Выплатить деньги должны в горадминистрации. Чиновники решение обжаловали, но апелляционная инстанция оставила его в силе.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2