В Самарской области подросток получил травмы, упав со шведской стенки в школе

Мальчик занимался на турнике, который был прикреплен к шведской стенке. Правоохранители и суд пришли к выводу, что семья мальчика теперь должна получить компенсацию.

Служители Фемиды рассмотрели иск прокуратуры о ЧП в одной из тольяттинских школ. Как следует из судебных материалов, учащийся в неурочное время пошел в спортзал и с разрешения учителя физкультуры стал выполнять упражнения на турнике. Вдруг шведская стенка, на которой крепился турник, упала. В итоге подросток получил травмы.

Кроме того, он был подавлен, беспокоился из-за дальнейшей учебы и боялся пропустить занятия, поскольку учился в выпускном классе. Пострадавший, по словам его представителя, также не видел перспективы будущего обучения, поскольку не понимал тяжести травмы и временных рамок выздоровления. По факту травм несовершеннолетнего в Следственном комитете возбудили уголовное дело и в рамках расследования провели экспертизы.



"Ребенок не имел возможность посещать школу, учился дистанционно. Из-за случившегося сильно переживал, от него отстранились друзья, он замкнулся в себе и стал апатичным. В настоящий момент сын физически восстановился, однако какое-то время ему противопоказан активный спорт, кроме бассейна", — следует также из показаний одного из родителей в суде.



В итоге директору школы внесли представление. Далее истец просил взыскать через суд в качестве компенсации морального вреда 500 тысяч рублей. Суд пришел к выводу, что образовательное учреждение должно нести ответственность за неосуществление должного надзора за несовершеннолетним и удовлетворил требование, но не на всю сумму, а частично. Выплатить деньги должны в горадминистрации. Чиновники решение обжаловали, но апелляционная инстанция оставила его в силе.