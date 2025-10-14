В Самарской области экс-полицейского отправили в колонию за вывоз алкоголя со склада

Самарский облсуд решил судьбу теперь уже бывшего полицейского Дмитрия Ефанова. Его обвиняли в превышении должностных полномочий (п. "е" ч.3 ст. 286 УК РФ).
Напомним, Ефанов трудился старшим оперуполномоченным отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Самаре. По версии следствия, Ефанов зашел на склад УМВД на ул. Мориса Тореза и вывез ранее изъятые контрафактные сигареты и алкоголь. "Товар" мужчина забрал себе.
В итоге на днях облсуд, пересмотрев приговор первой инстанции, назначил Ефанову три года и три месяца колонии.
В Самарской области имел место похожий скандал с вывозом алкоголя со склада. По данным следствия и суда, двое мужчин в компании с сотрудником полиции Иваном Гребенным похитили со склада МВД изъятый ранее спирт. В итоге из жидкости произвели напиток "Мистер Сидр". От отравления им умерли десятки людей по всей стране.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.