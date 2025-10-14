16+
Суды Происшествия

В Самарской области экс-полицейского отправили в колонию за вывоз алкоголя со склада

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский облсуд решил судьбу теперь уже бывшего полицейского Дмитрия Ефанова. Его обвиняли в превышении должностных полномочий (п. "е" ч.3 ст. 286 УК РФ).

Напомним, Ефанов трудился старшим оперуполномоченным отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Самаре. По версии следствия, Ефанов зашел на склад УМВД на ул. Мориса Тореза и вывез ранее изъятые контрафактные сигареты и алкоголь. "Товар" мужчина забрал себе.

В итоге на днях облсуд, пересмотрев приговор первой инстанции, назначил Ефанову три года и три месяца колонии.

В Самарской области имел место похожий скандал с вывозом алкоголя со склада. По данным следствия и суда, двое мужчин в компании с сотрудником полиции Иваном Гребенным похитили со склада МВД изъятый ранее спирт. В итоге из жидкости произвели напиток "Мистер Сидр". От отравления им умерли десятки людей по всей стране. 

