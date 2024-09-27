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Преступления Происшествия

Полицейский Ефанов подпал в Самаре под уголовное дело из-за вывоза алкоголя со склада

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Ленинского межрайонного отдела СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении лейтенанта полиции Дмитрия Ефанова. Его подозревают в превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным источников Волга Ньюс, под подозрение Ефанов подпал еще в июле. Он тогда трудился старшим оперуполномоченным отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Самаре. По предварительным данным, Ефанов зашел на склад УМВД на ул. Мориса Тореза и вывез ранее изъятые контрафактные сигареты и алкоголь. "Товар" мужчина забрал себе. Идет расследование.

Ранее в Самарской области был похожий скандал. По данным следствия и суда, двое мужчин в компании с сотрудником полиции Иваном Гребенным похитили со склада МВД изъятый ранее спирт. В итоге из жидкости сделали напиток "Мистер Сидр". От отравления им умерли десятки людей по всей стране. Трое подсудимых уже получили реальные сроки лишения свободы.

После истории с "Мистером Сидром" еще одного теперь уже бывшего полицейского, Владимира Магомедова, обвинили в похищении с того же склада изъятых при расследовании немаркированных сигарет. По версии следствия, он забрал часть сигарет себе, а часть вернул тому, у кого их изымали.

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