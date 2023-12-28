"Перекур был недолгий": в новой краже со склада из дела "Мистера Сидра" опять обвинили полицейского

Склады ФКУ "ЦХИСО ГУ МВД России по Самарской области" в Самаре снова оказались в центре скандальной истории. В этот раз теперь уже бывшего полицейского обвинили в похищении из помещения на ул. Ближняя, 1 изъятых при расследовании немаркированных сигарет.

Буквально на днях сотрудники управления Следственного комитета по Самарской области закончили расследование уголовного дела в отношении теперь уже бывшего полицейского Владимира Магомедова. Материалы в отношении него сейчас передают в суд.

По данным следствия, Магомедов в январе 2021 года был назначен старшим оперуполномоченным отделения по выявлению и раскрытию преступлений по Советскому району отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Самары. Ничто, казалось, не предвещало неладного, как вдруг, в декабре 2022 года, в ГУ МВД России по Самарской области для исполнения в части вещественных доказательств поступила копия приговора Советского районного суда Самары в отношении г-на Жданова.

Последнего судили по по п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство товаров без маркировки"). Речь шла о табачной продукции. Согласно решению суда, часть вещественных доказательств в виде табачной продукции надлежало вернуть законному владельцу, Жданову, а часть — уничтожить. Поручение для исполнения приговора дали Магомедову.

А дальше, по версии следствия, Магомедов задумал уничтожение вещдоков только сымитировать, а сигаретами уже распорядиться по своему умыслу.

В итоге 11 мая 2023 года Магомедов на складе ФКУ "ЦХИСО ГУ МВД России по Самарской области" на ул. Ближняя, 1 дал указание работникам по фамилиям Захаров, Назаров и Кузнецов погрузить 144 коробки с табачной продукцией в грузовик "ГАЗ". С коробками Магомедов поехал на полигон ТБО "Преображенка". Там Магомедов дал указание сотрудникам по фамилиям Скрипников и Захаров пройти весовой контроль на "ГАЗе".

После прохождения весового контроля Магомедов выгрузил часть продукции в авто "Лада Ларгус", которое было в его пользовании. После этого Магомедов решил оказать ранее знакомому ему Жданову услугу и поручил Скрипникову и Захарову отвести остаток продукции, 141 коробку, к тому в гараж на Заводском шоссе.

Обвинение Магомедову предъявили по статье п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.