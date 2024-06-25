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Суды Происшествия

Облсуд в Самаре принял решение по делу смертельного "Мистера Сидра"

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 25 июня, Самарский областной суд рассмотрел жалобу прокуратуры на приговор по делу о гибели десятков людей от напитка "Мистер Сидр". Ранее на скамье подсудимых оказались бывший полицейский Иван Гребенкин, а также его знакомый Дмитрий Егоров и отец последнего Алексей Егоров.

Напомним, в мае 2023 г. в нескольких регионах России, в том числе в Самарской и Ульяновской областях, более 100 человек отравились алкогольным напитком "Мистер Сидр". Более четырех десятков человек скончались. По версии следствия, опасный алкоголь производил предприниматель из Самары Анар Гусейнов. В отношении него возбудили уголовное дело.

Позже выяснилось, что в напитке "Мистер Сидр" содержался метиловый спирт. Это сырье Гусейнову продал Артем Айрапетян, который, в свою очередь, купил его у отца и сына Егоровых. А Егоровы вместе с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным похитили спирт со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области", который Гребенкин охранял. В отношении последней троицы возбудили уголовное дело о покушении на кражу.

По версии следствия, мужчины украли 6 тыс. л метилового спирта, изъятого правоохранителями еще в 2012 году. В течение трех недель в дни дежурств полицейский шесть раз пропускал "Газель" на территорию охраняемого объекта. Его сообщники Егоровы насосом перекачивали жидкость из хранилищ в пустые емкости и вывозили. При этом мужчины были уверены, что крадут этиловый спирт, безопасный для людей. Продали похищенное за 102 тыс. рублей. Суд назначил бывшему полицейскому три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Двое других подсудимых получили три года и три месяца, а также три с половиной года в исправительных колониях общего и строгого режимов.

Как сообщили журналисту Волга Ньюс в пресс-службе облсуда, 25 июня жалобу прокуратуры на приговор рассмотрели, решение первой инстанции суда оставили без изменений.

Следствие в отношении Гусейнова и Айрапетяна было выделено в отдельное производство.

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