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Преступления Происшествия

Областной суд скорректировал срок ареста производителю напитка "Мистер Сидр" Анару Гусейнову

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 30 мая, апелляционная инстанция Самарского областного суда рассмотрела жалобу адвоката на продление срока содержания под стражей производителю "Мистера Сидра" Анару Гусейнову. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, в мае 2023 г. в нескольких регионах России, в том числе в Самарской и Ульяновской областях более 100 человек отравились алкогольным напитком "Мистер Сидр". По информации Следственного комитета РФ, более 40 человек скончались. По версии следствия, опасный алкоголь производил предприниматель из Самары Анар Гусейнов. В отношении него возбудили уголовное дело. Позже выяснилось, что в напитке "Мистер Сидр" содержался метиловый спирт. Это сырье Гусейнову продал Артем Айрапетян, который, в свою очередь, купил его у отца и сына Егоровых. Оказалось, что Егоровы вместе с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным похитили спирт со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области", который Гребенкин охранял. В отношении троицы возбудили уголовное дело о покушении на кражу.

Троицу расхитителей склада МВД уже осудили. Их признали виновными в хищении. Бывшему полицейскому назначили три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Двое других подсудимых получили три года и три месяца, а также три с половиной года в колониях общего и строгого режимов.

Анару Гусейнову вменяют ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек").

25 апреля 2024 г. Советский районный суд Самары продлил ему срок содержания под стражей на месяц и один день — до 4 июня включительно. Таким образом, Гусейнов будет находиться под стражей уже 12 месяцев.

Защитник обвиняемого обжаловал решение районного суда в апелляционном порядке и просил избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

30 мая Самарский областной суд не нашел оснований для изменения меры пресечения на более мягкую, но при этом уточнил резолютивную часть постановления суда первой инстанции на основании ч. 1 ст. 128 УПК РФ, согласно которой сроки, предусмотренные УПК РФ, исчисляются часами, сутками, месяцами. В остальной части постановление суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения.

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