Облсуд рассмотрел жалобу на приговор военкому за взятки

Самарский областной суд рассмотрел жалобы адвокатов на приговор бывшему военному комиссару Вячеславу Артюшкину. Его обвиняли в 11 преступлениях по п. "а" ч.5 ст. 290 (получение взятки).

Напомним, Артюшкина приговорили к девяти годам лишения свободы со штрафом в 3 млн рублей. Как следует из материалов судов, Артюшкин трудился военным комиссаром Октябрьского, Ленинского, Самарского и Куйбышевского районов Самары. По словам некоторых свидетелей в суде, происходило следующее. Он с подельницей договорился вносить ложные медицинские данные в карты призывников. Согласно этим данным, мужчины были негодны к военной службе. За каждого призывника передавались около 70 тыс. руб. (судя по показаниям свидетелей, иногда суммы варьировались). Своей помощнице за работу Артюшкин отдавал по 5 тыс. руб. за каждого призывника.

Приговор был несколько изменен в описательно-мотивировочной части, исключен арест на имущество — в том числе на часы в количестве шести штук. В остальной части решение суда оставили без изменения.