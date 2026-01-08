Облсуд рассмотрел жалобу на приговор военкому за взятки

Самарский областной суд рассмотрел жалобы адвокатов на приговор бывшему военному комиссару Вячеславу Артюшкину. Его обвиняли в 11 преступлениях по п. "а" ч.5 ст. 290 (получение взятки).
Напомним, Артюшкина приговорили к девяти годам лишения свободы со штрафом в 3 млн рублей. Как следует из материалов судов, Артюшкин трудился военным комиссаром Октябрьского, Ленинского, Самарского и Куйбышевского районов Самары. По словам некоторых свидетелей в суде, происходило следующее. Он с подельницей договорился вносить ложные медицинские данные в карты призывников. Согласно этим данным, мужчины были негодны к военной службе. За каждого призывника передавались около 70 тыс. руб. (судя по показаниям свидетелей, иногда суммы варьировались). Своей помощнице за работу Артюшкин отдавал по 5 тыс. руб. за каждого призывника.
Приговор был несколько изменен в описательно-мотивировочной части, исключен арест на имущество — в том числе на часы в количестве шести штук. В остальной части решение суда оставили без изменения.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.