Облсуд рассмотрел жалобу на приговор военкому за взятки

САМАРА. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский областной суд рассмотрел жалобы адвокатов на приговор бывшему военному комиссару Вячеславу Артюшкину. Его обвиняли в 11 преступлениях по п. "а" ч.5 ст. 290 (получение взятки).

Напомним, Артюшкина приговорили к девяти годам лишения свободы со штрафом в 3 млн рублей. Как следует из материалов судов, Артюшкин трудился военным комиссаром Октябрьского, Ленинского, Самарского и Куйбышевского районов Самары. По словам некоторых свидетелей в суде, происходило следующее. Он с подельницей договорился вносить ложные медицинские данные в карты призывников. Согласно этим данным, мужчины были негодны к военной службе. За каждого призывника передавались около 70 тыс. руб. (судя по показаниям свидетелей, иногда суммы варьировались). Своей помощнице за работу Артюшкин отдавал по 5 тыс. руб. за каждого призывника. 

Приговор был несколько изменен в описательно-мотивировочной части, исключен арест на имущество — в том числе на часы в количестве шести штук. В остальной части решение суда оставили без изменения. 

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

