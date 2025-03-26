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Суды Происшествия

Военного комиссара из Самары приговорили к девяти годам заключения по обвинению во взятках

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 25 марта, в Октябрьском районном суде огласили приговор бывшему военному комиссару Вячеславу Артюшкину, обвиняемому в 11 преступлениях, предусмотренных п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил собственный источник.

Напомним, что Артюшкин курировал работу в Октябрьском, Ленинском, Куйбышевском и Самарском районах. 

Как пояснил корреспонденту Волга Ньюс собственный источник, Артюшкин содержался под стражей. Судом он признан виновным по 11 эпизодам получения взяток. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом в несколько миллионов рублей.

По данным источника Волга Ньюс, сторона защиты не согласна с приговором и планирует обжаловать его.

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