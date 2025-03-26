Военного комиссара из Самары приговорили к девяти годам заключения по обвинению во взятках

Во вторник, 25 марта, в Октябрьском районном суде огласили приговор бывшему военному комиссару Вячеславу Артюшкину, обвиняемому в 11 преступлениях, предусмотренных п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил собственный источник.
Напомним, что Артюшкин курировал работу в Октябрьском, Ленинском, Куйбышевском и Самарском районах.
Как пояснил корреспонденту Волга Ньюс собственный источник, Артюшкин содержался под стражей. Судом он признан виновным по 11 эпизодам получения взяток. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом в несколько миллионов рублей.
По данным источника Волга Ньюс, сторона защиты не согласна с приговором и планирует обжаловать его.
Последние комментарии
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