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Военкома из Самары арестовали за коррупцию

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский гарнизонный военный суд арестовал военного комиссара из столицы 63 региона Вячеслава Артюшкина. Он курировал работу в Октябрьском, Ленинском, Куйбышевском и Самарском районах.

Как сообщили журналисту Волга Ньюс в суде, решение об аресте на время следствия, до 26 мая, приняли 29 марта. По предварительной версии, Артюшкин мог получить более десятка взяток. По первоначальным данным, часть незаконных вознаграждений могли брать "группой лиц". Не исключено, что дело "поставили на поток" еще с весны 2015 года. Призывников освобождали от службы "по состоянию здоровья". Предположительно стоила такая "услуга" от 60 до 80 тыс. рублей. Сейчас расследование продолжают.

Напомним, сейчас активно борются со взяточничеством в военкоматах. Так, в конце февраля суд Октябрьского района Самары вынес приговор бывшему заместителю облвоенкома по хозяйственной части Ильхаму Хусаинову. По версии следствия, в октябре 2022 г. житель Самары взялся под контролем оперативников полиции передать взятку в 700 тыс. руб. Ильхаму Хусаинову. Деньги молодой человек передавал за "освобождение" на год от мобилизации для себя и военный билет для знакомого.

После задержания с поличным Ильхам Хусаинов согласился передать деньги по цепочке туда, где решался вопрос с призывом. В результате была задержана самозанятая Ирина Семенычева, которая заявила, что переданная сумма — это взятые ею в долг у Хусаинова деньги. Затем она все-таки признала два эпизода, но заявила, что с ее стороны не было посредничества в передаче взятки, а имел место обман.

С Хусаиновым подсудимая была знакома через бывшего облвоенкома, генерал-майора Александра Даньшина, который за несколько лет до того оставил должность, выйдя на пенсию, а позже скончался. В телефоне Семенычевой в мессенджере WhatsApp была найдена группа с говорящим названием "Зайцы", в которой Хусаинов пересылал ей личные данные мужчин. Семенычеву и Хусаинова приговорили к лишению свободы.

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