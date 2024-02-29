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Суды Происшествия

Бывшему заместителю облвоенкома вынесли приговор

САМАРА. 29 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Октябрьского района Самары вынес приговор бывшему заместителю облвоенкома по хозяйственной части Ильхаму Хусаинову. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, по версии следствия, в октябре 2022 г. житель Самары взялся под контролем оперативников полиции передать взятку в 700 тыс. руб. Ильхаму Хусаинову. Деньги молодой человек передавал за "освобождение" на год от мобилизации для себя и военный билет для своего знакомого. После задержания с поличным Ильхам Хусаинов согласился передать деньги по цепочке туда, где решался вопрос с призывом.

В результате была задержана самозанятая Ирина Семенычева, которая заявила, что переданная сумма - это взятые ею в долг у Хусаинова деньги. Затем она все-таки признала два эпизода, но заявила, что с ее стороны не было посредничества в передаче взятки, а имел место обман.

С Хусаиновым подсудимая была знакома через бывшего облвоенкома, генерал-майора Александра Даньшина, который за несколько лет до того оставил должность, выйдя на пенсию, а позже скончался. В телефоне Семенычевой в мессенджере WhatsApp была найдена группа с говорящим названием "Зайцы", в которой Хусаинов пересылал ей личные данные мужчин.

В показаниях Хусаинова и Семенычевой звучали фамилии начальника отдела призыва областного военкомата Дмитрия Шевчука и начальника центра военно-врачебной экспертизы областного военкомата Вячеслава Васильева. Последний, по данным источников Волга Ньюс, тоже подпал под следствие.

Однако правоохранители не смогли доказать, что женщина состоит в группе лиц, которые "отмазывают" граждан от призыва и мобилизации, и дело ушло в суд с обвинением в мошенничестве. Ирина Семенычева получила два с половиной года лишения свободы.

Дальше начался суд над Хусаиновым по статьям УК РФ о мошенничестве и посредничестве во взяточничестве. В числе прочего в процессе зачитали и показания умершего на тот момент военкома Александра Даньшина. Он рассказывал, что дружил с Хусаиновым и Семенычевой, но, мол, о передаче денег от призывников ничего не знал.

"28 февраля суд приговорил Хусаинова к шести годам лишения свободы. Осужденного взяли под стражу сразу в зале суда", - уточнили в пресс-службе суда Октябрьского района Самары.

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