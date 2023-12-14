"Свидетель с того света": суд услышал показания экс-военкома Даньшина по делу о "покупке военников"

В четверг, 14 декабря, суд Октябрьского района Самары продолжил рассмотрение уголовного дела бывшего заместителя облвоенкома по хозяйственной части Ильхама Хусаинова. В этот день заслушали ряд свидетельских показаний.

По версии следствия, в октябре 2022 г. житель Самары взялся под контролем оперативников полиции передать взятку в 700 тыс. руб. Ильхаму Хусаинову. Деньги, по версии следствия, молодой человек передавал за "освобождение" на год от мобилизации для себя и военный билет для своего знакомого.

После задержания с поличным Ильхам Хусаинов согласился передать деньги по цепочке туда, где решался вопрос с призывом. В результате была задержана Ирина Семенычева, которая заявила, что переданная сумма - это взятые ею в долг у Хусаинова деньги. Затем она все-таки признала два эпизода, но заявила, что с ее стороны не было посредничества в передаче взятки, а имел место обман.

С Хусаиновым подсудимая была знакома через бывшего облвоенкома, генерал-майора Александра Даньшина, который за несколько лет до того оставил должность, выйдя на пенсию, а позже скончался. В телефоне Семенычевой в мессенджере WhatsApp была найдена группа с говорящим названием "Зайцы", в которой Хусаинов пересылал ей личные данные мужчин. В показаниях Хусаинова и Семенычевой звучали фамилии начальника отдела призыва областного военкомата Дмитрия Шевчука и начальника центра военно-врачебной экспертизы областного военкомата Вячеслава Васильева. Последний, по данным источников Волга Ньюс, тоже подпал под следствие. Однако правоохранители не смогли доказать, что женщина состоит в группе лиц, которые "отмазывают" граждан от призыва и мобилизации, и дело ушло в суд с обвинением в мошенничестве. Ирина Семенычева получила два с половиной года лишения свободы.

14 декабря в суде выступила свидетельница по делу Оксана Конычева. Она рассказала, что у нее есть сын.

"Меня познакомили с Хусаиновым, который обещал моему сыну сделать военный билет. Просьба у меня была одна. У сына масса болезней. Но комиссия писала, что он годен. А у сына давление 180, постоянные головные боли. Но от комиссии было ноль внимания по этому поводу. И я стала искать контакты, чтоб можно было сделать нормальное заключение. Так познакомили меня с Владимиром, а уже он дал телефон Хусаинова. Мы встречались в августе 2022 г. около парка Гагарина на стоянке. Хусаинов приехал на своей машине, я на своей, Владимир пришел пешком. Мы обсудили мою ситуацию, я брала медицинские заключения с собой. Хусаинов озвучил сумму, которую мне надо передать. Он сказал, что он 150 отдает кому-то, а себе берет за работу еще 10", - сообщила суду свидетельница по делу.

Женщина говорит, что чуть позже отдала деньги.

"Он пообещал военный билет ребенку моему. Там должны были быть сведения о том, что ребенок не годен. Хусаинов говорил мне, что работает на Ерошевского, 3. Кому должен был передать основную сумму - не говорил. Мой ребенок состоял на учете в Промышленном районе, и Хусаинов говорил, что с Промышленным районом он работает. Потом еще он сказал: мне надо встретиться с вашим сыном, мне надо ему сказать, как вести себя в военкомате. Мы приезжали к нему с сыном. Разговор был "ни о чем". Я еще подумала: "Зачем приезжали?" Сказал просто, что все будет хорошо", - утверждает в суде Оксана.

Женщина сообщает, что чуть позже услышала от коллеги, что Хусаинова задержали.

"Денег назад я не получила. Потом пришла в СК и написала явку с повинной. По итогу сына признали годным частично. Комиссия была неполной, не было хирурга. Хочу ходатайствовать о возврате мне денег", - сообщила также женщина суду.

Оксана говорит, что часть денег, 50 тысяч, ей пришлось занимать. 14 декабря в суде выступила еще одна свидетельница, коллега Конычевой, которая подтвердила, что давала Оксане эту сумму в долг.

Пока суду удалось допросить не всех свидетелей - для некоторых решено организовать принудительную явку. А поскольку один из свидетелей, Александр Даньшин, умер, то его слова, сказанные следователю, решили огласить из материалов дела.

"У меня есть знакомый Хусаинов, которого я знаю с 2009 года. Он являлся начальником военно-хозяйственной части военного комиссариата Самарской области. Впоследствии стали поддерживать с ним дружеские отношения. Он был практически членом моей семьи. Приглашался на праздники, дружил с моими детьми", - говорил в период следствия Даньшин.

По его словам, с Семенычевой он сам тоже был знаком примерно с 2009 года.

"Познакомились с ней на сборном пункте, когда она отправляла своего сына служить. Впоследствии стали с ней поддерживать дружеские отношения. Я познакомил Семенычеву со многими должностными лицами военного комиссариата Самарской области, поскольку брал ее с собой в некоторые командировки. В конце 2019 года - начале 2020 года я познакомил Семенычеву с Дмитрием Шевчуком, который занимал должность начальника отдела призыва, и Васильевым Вячеславом, который занимал должность председателя врачебной комиссии военного комиссариата Самарской области. С указанными лицами Семенычева при мне общалась только на личные темы, которые не касались призыва на военную службу", - пояснял Даньшин.

На вопрос следователя о том, что к Семенычевой и другим обращались призывники по поводу получения военных билетов, он пояснил, что такого не знал. Позже Семенычева рассказывала Даньшину, что ее якобы задержали при передаче денег Хусаиновым на строительство дома.

В ближайшее время рассмотрение уголовного дела будет продолжено. Хусаинову в случае обвинительного приговора тоже грозит реальное лишение свободы.