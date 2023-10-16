Бывший замвоенкома области банкротится на фоне уголовного дела

Окончено предварительное следствие в отношении бывшего заместителя областного военкома Ильхома Хусаинова. По ходатайству следователя Валерия Чайникова обвиняемому и его адвокату суд установил ограничение по сроку ознакомления с материалами уголовного дела. Далее обвинительное заключение передадут на утверждение в прокуратуру, после чего дело будет передано в суд на рассмотрение по существу.

Напомним, отставного полковника Хусаинова обвиняют в посредничестве при передаче взятки в крупном размере. Деньги якобы предназначались за освобождение от призыва в армию. Он подписал соглашение о сотрудничестве со следствием и по делу проходит в одиночестве, в то время как его подельница по "делу зайцев" Ирина Семенычева уже получила 2,5 года реального лишения свободы. При этом она была признана виновной лишь в мошенничестве.

Санкция статьи УК РФ, вменяемая Хусаинову, — штраф в размере от миллиона до двух либо лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки.

Видимо, готовясь к приговору, в сентябре Хусаинов обратился в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом.

В последние годы отставной полковник прописан в квартире в ЖК "Волга", где стоимость квадратного метра жилья премиум-класса с видом на Волгу доходит до 190 тыс. рублей.