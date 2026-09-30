Водитель грузовика, задавивший двух рабочих, отправится в колонию-поселение

Красноярским районным судом приговор в отношении 40-летнего мужчины, который признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.
Напомним, 29 сентября 2025 г. на автодороге "М-5 Урал" подсудимый, управляя грузовиком Volvo с цистерной, наехал на двух рабочих, которые делали разметку. Один рабочий скончался на месте происшествия, второй — от полученных травм в медицинском учреждении.
Как сообщает прокуратура Самарской области, следствием было установлено, что водитель заснул за рулем.
С учетом мнения прокурора суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
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