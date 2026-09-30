Водитель грузовика, задавивший двух рабочих, отправится в колонию-поселение

Красноярским районным судом приговор в отношении 40-летнего мужчины, который признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

Напомним, 29 сентября 2025 г. на автодороге "М-5 Урал" подсудимый, управляя грузовиком Volvo с цистерной, наехал на двух рабочих, которые делали разметку. Один рабочий скончался на месте происшествия, второй — от полученных травм в медицинском учреждении.

Как сообщает прокуратура Самарской области, следствием было установлено, что водитель заснул за рулем.

С учетом мнения прокурора суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.