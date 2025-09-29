Водитель бензовоза сбил двух дорожных рабочих под Самарой

В понедельник, 29 сентября, в Красноярском районе Самарской области двое дорожных рабочих попали под большегруз. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 11:30 на 3 км подъездной дороги к Самаре от трассы М-5 40-летний водитель большегруза с цистерной Volvo Trucks наехал на двух рабочих, выполняющих разметку.

Один из них погиб на месте, второго госпитализировали.