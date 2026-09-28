В Тольятти осудили 14 человек за хищения из бойлеров "Татнефти"

В понедельник, 28 сентября, Центральный районный суд Тольятти вынес приговор 14 подсудимым, обвиняемым в хищениях метил-трет-бутилового эфира из цистерн. Потерпевшим признано ПАО "Татнефть им. В. Д. Шашина".

Как сообщили в суде, хищения совершала организованная группа совместно с водителями автоцистерн-бойлеров, осуществляющих перевозку нефтепродуктов. Метил-трет-бутиловый эфир несанкционированно сливали и сбывали через сеть арендованных АЗС, смешивая с бензином.

Материальный ущерб, нанесенный "Татнефти" оценили в 3,36 млн рублей.

Все подсудимые были признаны виновными. "Осужденным назначены различные виды наказаний, с учетом сведений об их личности, характера совершенного каждым из них преступления, а также их роли в достижении преступной цели", - сообщили в суде. Также с них взыскан материальный ущерб.